Concert : Le temps des gitans à Fourvière

Une soirée consacrée à la guitare ce jeudi au théâtre antique, du tango à Django en passant par Satie. L’orage passe et les Nuits de Fourvière poursuivent leur programme éclectique.

La Rosenberg Family, Michel Camilo & Tomatito (en haut) et Pedro Soler & Gaspar Claus (en bas).

Flamenca ou manouche, la guitare, quand elle se montre habile (et volubile), a un certain pouvoir sur les consciences. Romantique, héroïque, c’est elle la star – et bien entendu celui ou celle qui en joue. Ancien guitariste de l’idole flamenca Camarón, Tomatito est lui aussi une icône. Il croisera ici le fer avec le pianiste dominicain Michel Camilo, touchant à bien des genres, du tango à Django en passant par Erik Satie.

Place au swing manouche avec la Rosenberg Family, horde de pistoleros fous de vitesse mais sachant, à la manière du maître Django Reinhardt, nous toucher au plus profond quand vient le temps d’une ballade.

Enfin, le duo à dix cordes composé de Pedro Soler à la guitare et Gaspar Claus au violoncelle nous fera voyager entre classique et flamenco avec pour fil conducteur cette complicité inouïe.

Michel Camilo & Tomatito / Rosenberg Family / Pedro Soler & Gaspar Claus

Jeudi 13 juillet à 20h au théâtre antique, dans le cadre des Nuits de Fourvière 2017