Concert : IAM à la Halle, demain c’est maintenant !

Le groupe marseillais, toujours actif, remonte sur scène pour noyer la nostalgie sous le flow. Ils sont à Lyon ce lundi.

IAM.

2017, c’est un peu l’année du rap en mode Radio Nostalgie. Alors que tourne sans compter L’Âge d’Or du Rap, voici que l’on fête les 20 ans de L’École du micro d’argent. Réponse d’IAM aux 36 Chambers du Wu-Tang Clan, enregistrée à New York et publiée en 1997, L’École… devint pierre angulaire du genre dans l’Hexagone, double victoire de la musique et disque de diamant, entrée depuis au panthéon français au point d’être citée (mal) par un futur président de la République. Pour fêter cette double décennie, le groupe marseillais, toujours actif, remonte sur scène pour noyer la nostalgie sous le flow. Cette année-là, sous “Jean-Claude Gaudin Skywalker”, IAM chantait Demain, c’est loin. Nous y sommes. Et ça fiche un coup.

IAM – Lundi 13 novembre à 20h, à la halle Tony-Garnier.