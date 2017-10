Concert : Godspeed You! Black Emperor au Toboggan

Événement sonique ce vendredi à Décines, avec la bande d’Efrim Menuck.

© Eva Vermandel Godspeed You Black Emperor!

Dans le monde du rock, auquel il reste à vérifier qu’ils appartiennent vraiment, personne n’a jamais autant et mieux mis en musique le tumulte et le fracas du monde que les Québécois de Godspeed You! Black Emperor, collectif radical (à tous les sens du terme) auquel on accole souvent le qualificatif de post-rock, quand on devrait dire “au-delà du rock”. Chaque passage des hommes d’Efrim Menuck, le Jésus de Montréal, est un événement sonique et sensationnel à vivre du tréfonds de soi, derrière lequel rien ne repousse. Nul doute que le Toboggan, énième salle lyonnaise à les accueillir, devrait se transformer en grand huit.

Godspeed You! Black Emperor – Ce vendredi 20 octobre à 20h, au Toboggan.

1re partie : Over the Moon.