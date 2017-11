Concert : Alice Cooper, grand guignol à Lyon

Un incontournable de la pop culture passe par Lyon ce vendredi.

Alice Cooper.

Événement, événement ! Amateurs de grand guignol, voici le retour de Vincent Furnier, type charmant et golfeur passionné qui, lorsqu’il passe de l’autre côté du miroir, devient Alice Cooper : une sorte de Monsieur Loyal du shock rock, résolument – et faussement – horrifique, par lui inventé, mais perméable à toutes les esthétiques et à l’influence considérable sur des générations de heavy-métalleux. Le personnage et sa caricature (volontaire) sont devenus des incontournables de la pop culture, savamment maîtrisés par cet as du marketing de l’horreur et de l’hémoglobine, qui n’effraie plus grand-monde mais amuse, ça oui.

Alice Cooper – Vendredi 1er décembre à 20h, salle 3000 (Cité internationale).