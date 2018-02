Baroque : Ovide métamorphosé par le Concert de l’Hostel Dieu

L’ensemble mené par Franck-Emmanuel Comte convoque Orphée et Eurydice, Énée et Didon, Apollon et Daphné, avec dépoussiérage express des mythes en intro par deux baladins bien connus à Lyon.

© Jean Combier Franck-Emmanuel Comte (au clavecin) avec Jacques Chambon et Franck Pitiot.

Le Concert de l’Hostel Dieu, institution locale de la musique baroque, nous a habitués depuis plusieurs saisons à des productions originales, défrisantes, n’hésitant pas à tâter du cross-over pop ou folk, ou à aborder le répertoire par un angle ludique ou participatif. Dans ces Nouvelles Métamorphoses, la bande à Franck-Emmanuel Comte s’empare des Métamorphoses d’Ovide pour composer un spectacle singulier. Elle a confié à Jacques Chambon l’écriture (et l’interprétation) de sketchs tragi-comiques donnant la réplique aux moments musicaux – extraits d’Orphée de Jean-Philippe Rameau, d’Énée et Didon d’André Campra ou d’Apollo e Dafne de Haendel. Ces trois grands mythes de la littérature antique se verront ainsi offrir, par l’entremise des intermèdes décalés de Jacques Chambon, un éclairage audacieux, à la fois anachronique et référencé, qui séduira sans doute les amateurs de séquences du style Kaamelott, sans pour autant négliger le mélomane… Un concept rafraîchissant qui s’inscrit une fois de plus dans la volonté de décloisonner l’accès aux musiques dites savantes ou académiques : un rendez-vous unique à ne pas négliger !

Concert de l’Hostel Dieu / Les Nouvelles Métamorphoses

Dimanche 4 février à 16h30 + mardi 6 à 20h30 au théâtre Sainte-Hélène, 10 rue Sainte-Hélène (Lyon 2e).

Et le 9 février à 20h30 au théâtre de Vienne.