Lyon : pour sa 13e édition, Quais du polar met le cap à l’Est

Pour son édition 2017, du 31 mars au 2 avril, le festival Quais du polar met les voiles sur l’Europe de l’Est, à la rencontre des amateurs de romans policiers. De nombreux invités seront également présents pour débattre de sujets sociétaux et des enquêtes grandeur nature animeront les rues de Lyon.

N’en déplaise aux superstitieux, Lyon accueillera la 13e édition du festival Quais du polar du 31 mars au 2 avril. Entre la Fête du livre de Bron et le Printemps des poètes, le festival à l’affiche rouge viendra apporter sa touche de suspense et d’action à ce début d’année fort en évènements littéraires. L’association et les organisateurs réitèrent une nouvelle fois leur souhait d’offrir aux Lyonnais un festival 100% gratuit, dans une ambiance familiale.

Un festival littéraire, mais pas que…

Cette année, le festival ouvre ses frontières et entend bien faire découvrir au public français les littératures de nos voisins d’Allemagne et d’Europe de l’Est. Quais du polar proposera aussi des réflexions autour de sujets politiques, élection présidentielle oblige, mais également sur la notion même de pouvoir. Plus artistiques, certaines conférences porteront sur la musique, la danse et l’étude des genres littéraires.

L’équipe du festival a une nouvelle fois invité des écrivains des quatre coins de la planète, mais aussi des personnalités politiques comme Eva Joly ou locales comme l’ancien numéro deux de la police judiciaire de Lyon, Michel Neyret. Le festival sera enfin l’occasion de décerner tout un panel de prix littéraires : prix des lecteurs Quais du polar, prix jeunesse Quais du polar, etc.

Du cinéma et des enquêtes grandeur nature

Quais du polar mettra également à l’honneur le cinéma, bien conscient qu’il influence grandement le polar littéraire. Des séances seront organisées à l’institut Lumière ainsi qu’au cinéma Comœdia. Les Célestins, le Pathé Bellecour et le centre culturel d’Ecully accueilleront quant à eux des avant-premières et/ou des projections de séries policières.

Comme à son habitude enfin, Quais du polar organisera des enquêtes interactives. La “Grande enquête dans la ville” proposera ainsi un parcours original où il faudra retrouver des indices disséminés dans des endroits insolites de Lyon.

Pour retrouver l'intégralité de la programmation, cliquez ici.