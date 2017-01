Lyon : l’institut Lumière célèbre le sport à travers la littérature

Ce jeudi 26 janvier, dans le cadre du festival “Sport, littérature et cinéma” 2017, l’institut Lumière lance la 2e édition du Salon du livre de sport.

Du 26 au 29 janvier, la 2e édition du Salon du livre de sport ouvre ses portes rue du Premier-Film, dans le 8e arrondissement de Lyon. 200 m2 dédiés à la littérature sportive, aux recueils de chroniques, à la bande dessinée, aux biographies et autres ouvrages de photos. Pour cet événement, l’institut Lumière a sélectionné pas moins de 250 ouvrages.

Organisation du salon et invités

Le salon débutera avec un cocktail de bienvenue ce jeudi 26 janvier à 18h. Les deux jours suivants, à savoir vendredi 27 et samedi 28 janvier, se dérouleront en présence des auteurs invités du festival et des quelques personnes influentes de la presse sportive comme les journalistes Vincent Duluc et Benoît Heimermann ou encore Brieux Férot du comité de rédaction du mensuel So Foot.

Salon du livre de sport – Du 26 au 29 janvier, 20 rue du Premier-Film, Lyon 8e / Entrée libre.