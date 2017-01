Jeunes et conscients invite David Vallat pour son 2e café littéraire

Jeunes et conscients, une association de jeunes de Vénissieux, organise son 2e café littéraire en présence de David Vallat, djihadiste repenti et auteur de l’ouvrage Terreur de jeunesse. ©Tim Douët Mouâd Maï et Elies Kraimi, président et vice-président de l'association Jeunes et conscients (Vénissieux)

Jeunes et conscients est une association qui sensibilise et responsabilise les jeunes par des actions humanitaires, sociales, culturelles et sportives (voir vidéo). Mouâd Maï, son actuel président raconte que "ce projet est né d’ambitions communes entre amis intéressés à la fois par la culture et l’humanitaire". Autour d’eux, dans le quartier des Minguettes à Vénissieux, aucune autre association n’assure ce genre d’initiative. Il y a de ça 3 ans, Mouâd Maï et quelques amis décident de prendre les choses en main et créent Jeunes et conscients. L’objectif affiché de cette association est de "changer la mentalité des jeunes en leur faisant découvrir d’autres cultures et en les poussant à construire eux-mêmes leur avenir".

De la littérature au débat

Jeunes et conscients organise des cafés littéraire ainsi que des cafés débats. "Dans l’imaginaire des jeunes, le café littéraire est quelque chose de plutôt soporifique", explique Mouâd Maï. "On a donc essayé de rendre ça plus attrayant et plus vivant". Les participants se réunissent autour d’un livre coup de cœur, en présence de son auteur, puis abordent des thèmes qui les intéressent.

Plus récemment, Jeunes et conscients a lancé ses cafés débats. Le matin, les participants se réunissent autour d’un atelier cuisine. Ce moment leur permet de prendre conscience des enjeux relatifs au développement durable, à travers l’utilisation de produits issus de l’agriculture écologique et du commerce équitable. Le midi, tout le monde profite du repas préparé le matin. L’après-midi, l’association présente l’œuvre coup de cœur puis anime un débat ludique autour de la citoyenneté.

Un 2e café littéraire en présence de David Vallat

Preuve de leur engagement et d’une motivation sans borne, Jeunes et conscients organise son 2e café littéraire le 20 janvier à 18h30 au centre social Eugénie-Cotton de Vénissieux. Pour l’occasion, les jeunes invitent David Vallat, auteur de Terreur de jeunesse. L’association a choisi le livre de ce djihadiste repenti car "il y a tout une histoire autour de cette œuvre. David Vallat a connu l’endoctrinement, il est allé sur le terrain. Il peut donc aborder ces sujets d’une manière plus éclairée que les publicités préventives de l’État". Pour Mouâd Maï "les médias affirment trop souvent que les jeunes de quartier sont les plus touchés par l’endoctrinement religieux. Ceci est faux. Beaucoup de personnes issues des campagnes françaises et dont on parle peu se font aussi endoctriner". L’histoire de David Vallat permet enfin de comprendre que bien souvent, la religion est secondaire dans ce type de processus et que la motivation première est surtout de donner un sens à sa vie.

