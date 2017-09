Beaujolais. Le festival littéraire À l'Ombre des mots bat son plein

À Jarnioux dans le Beaujolais se tient tous les deux ans le festival littéraire À l’Ombre des mots. Malgré le temps maussade, sa troisième édition rencontre un franc succès.

À l'Ombre des mots Le festival de littérature "À l'Ombre des mots" se tient tous les deux ans.

Dans le village du Beaujolais à Jarnioux, réputé pour ses maisons en pierres couleur ocre,

le festival À l’Ombre des mots qui se tient tous les deux ans propose aux férus de littérature un programme éclectique d’expositions, de rencontre littéraires et de soirées à thèmes. “Cette année nous avons mis l’accent sur les enfants, explique M. Oster, co-président de l'événement, nous leur avons préparé un « Jardin des mômes » où s’effectuera le tournage d’un clip poétique d’après Prévert, et surtout « les papas racontent », une activité où les pères content des textes qu’ils ont choisis aux enfants”.

Pour les plus grands, les choix sont multiples : visiter la chapelle du village où six exposants présentent leur art, ou partir à la rencontre des invités du festival. Parmi eux, Tatiana Arfel, auteure travaillant sur l’inadaptation de chacun au monde moderne, Murielle Szac, à la fois écrivaine et directrice de la collection « Ceux qui ont dit NON » chez Actes Sud junior, l’éditeur et poète Bruno Doucey, et l’écrivain Grégoire Lacroix, réputé pour son livre Les Euphorismes. Un choix varié pour explorer les différentes facettes de l’univers littéraire, de l’écriture à la publication. “Il y a également des ateliers de gravure, de typographie, de calligraphie, et de construction d’attrape-rêve”, complète M. Oster.

Salle comble tous les soirs

La pluie de cette fin d’été n’effraie pas l’homme de livre : “Il ne fait pas terrible aujourd'hui, mais demain c’est grand soleil !” Tout en précisant que "le festival a déjà fait salle comble au cinéma ce jeudi soir", et que “plus de 200 personnes” étaient présentes ce vendredi pour la soirée lecture à quatre voix. Au programme de ce samedi soir, la représentation de la pièce Malgré la peur jouée par la compagnie Lyonnaise Traction Avant est elle déjà complète.

Tous les détails du programme sont sur le site du festival.