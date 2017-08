OL/Bordeaux : premier gros test pour Lyon ce samedi à domicile

Face à Bordeaux ce samedi à 17h au Parc OL, l'Olympique lyonnais va passer son premier véritable gros test de la saison. Un match important pour poursuivre la bonne dynamique engagée depuis le début du championnat.

Mariano Diaz

Après deux victoires plutôt probantes face à Strasbourg (4-0) et Rennes (1-2), l'OL affrontera les Girondins de Bordeaux ce samedi à 17h au Parc OL. Peut-être le véritable premier gros test pour la formation de Bruno Genesio qui a été largement remanié cet été après le départ de plusieurs cadres (Gonalons, Lacazette, Tolisso, Valbuena). Un match important donc pour les Lyonnais qui ne veulent cependant pas se montrer trop confiants avant la rencontre à l'image de leur entraîneur. "L’année dernière, on avait aussi gagné les deux premiers matches. Le contenu des matches était peut-être un peu différent, mais je préfère rester mesuré et calmer un petit peu tous les compliments, tout ce qu’on peut entendre à droite ou à gauche", a déclaré Bruno Genesio en conférence de presse rapporte olympique-et-lyonnais.com.

Améliorer la défense

Une victoire serait tout de même très appréciable sur le plan comptable pour l’OL qui réaliserait un très beau neuf points sur neuf. Mais là n'est pas l'essentiel pour le gardien Anthony Lopes : "Au niveau comptable, c’est bien, mais au niveau du jeu, il y a encore des choses à corriger. On a souvent pointé du doigt l’aspect défensif la saison dernière, alors l’objectif est déjà de bien défendre. Mais, encore une fois, cela ne fait que deux matches. Nous passerons un énorme test face à Bordeaux".

Gourvennec pense pouvoir poser des problèmes à l'OL

Du côté de Bordeaux, l'entraîneur Jocelyn Gourvennec s'attend lui à une rencontre difficile : "On sait qui on va affronter. Ca va être difficile, mais on sait aussi qu’on a réussi à le faire l’année dernière et il faudra s’en souvenir (…) on est capable de leur poser des problèmes", a-t-il déclaré en conférence de presse. L'an passé, Bordeaux s'était imposé 1-3 au Parc OL lors de la 4e journée de championnat. Aux Lyonnais de prendre leur revanche ce samedi.