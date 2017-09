LOU Rugby : une première victoire dans le nouveau stade de Gerland

Pour l'inauguration du nouveau stade de Gerland ce samedi soir, le LOU Rugby s'est imposé face à Brive (29-14) pour la deuxième journée de Top 14.

LOU Rugby Le Lou fête la victoire

La fête a été totale. Les joueurs du LOU Rugby se devaient de l'emporter pour leur premier match dans leur toute nouvelle enceinte du "Matmut Stadium" de Gerland. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, ancien maire de Lyon, était même présent pour cette grande première. Malgré une première période poussive de la part des deux équipes (9-9 à la pause), les Lyonnais ont su faire la différence au retour des vestiaires. Le temps pluvieux n'a pas facilité les transmissions mais les joueurs de Pierre Mignoni ont accéléré leurs mouvements pour prendre à défauts les Brivistes. Le jeune espoir formé au LOU Baptiste Couilloud s'est signalé en inscrivant d'abord un superbe essai.

13 000 spectateurs conquis

Par la suite, le bon jeu au pied de Lionel Beauxis et un nouvel essai de la recrue Alexis Palisson ont permis aux locaux de prendre de l'avance pour éviter un retour de Brive. "Il a fallu s'employer mais on a bien réagi en deuxième période. Les Brivistes n'ont rien lâché. Ce soir, je suis vraiment content d'avoir gagné", s'est félicité l'entraîneur lyonnais après la rencontre. Pour le plus grand plaisir des 13 000 spectateurs venus assister à cette grande première après plus de six mois de travaux et quelques 38 millions d'euros investis. La soirée s'est terminée par un grand feu d'artifice. De quoi récompenser le LOU Rugby pour sa deuxième victoire en autant de rencontres de Top 14.