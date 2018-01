Il y a 20 ans : “Nous ne voulons pas de la Villa Gillet”

IL Y A 20 ANS DANS LYON CAPITALE – Déjà en 1998, la Villa Gillet anime les discussions des hautes sphères lyonnaises. Octroyée à l’ENS sans concertation avec son propre directeur ni avec le président de son conseil d’administration, la Villa sise dans le parc de la Cerisaie est au cœur d’un conflit brumeux.

© Lyon Capitale

Quelques mois seulement après que l’ENS a récupéré la charge de la Villa, son directeur assure ne plus vouloir s’en occuper. Au cœur du problème, les supposés abus du directeur de la Villa Gillet, Guy Walter. Déjà à l’époque, ce dernier fait l’objet de rumeurs quant à sa probité au sein de l’institution. Le directeur de l’ENS lui-même, dans une phrase qu’il dit ne jamais avoir prononcée, aurait critiqué la gestion de la Villa et mis en cause directement Guy Walter. Des rumeurs qui restent inaudibles jusqu’en 2016, quand la chambre régionale des comptes met en cause la gestion du bâtiment et la rémunération de Guy Walter. Celle-ci serait passée en 2008 de 68 000 à plus de 100 000 euros, pour un emploi à temps partiel puisque Guy Walter gère également les Subsistances. Face aux vagues de critiques, l’ancien adjoint à la culture Denis Trouxe viendra à la rescousse de Guy Walter dans une tribune publiée dans Lyon Capitale.

Un article de Lyon Capitale paru le mercredi 21 janvier 1998, signé par Catherine Bouvard.

"Nous ne voulons pas de la Villa Gillet"

La Villa Gillet est depuis son octroi à l'ENS sur le qui-vive. Alors qu'on croyait La conciliation en bonne voie, Sylvain Auroux, directeur de l'ENS, a remis Le feu aux rideaux avec des propos qu'il estime innocents. Le feu couvet-il au milieu d'enjeux politiques peu clairs ?

La Villa Gillet (1), créée il y a dix ans par Jacques Oudot, avait été cet automne au cœur de fa tourmente. Suite à une tractation entre la Ville, la Région et le Département concernant l'installation de l'Ecole normale supérieure de lettres à Lyon, la Villa Gillet avait été attribuée à l'ENS sans que ni le président de son conseil d'administration, Michel Cusin, ni son directeur, Guy Walter, ne soient consultés ni même informés. Après le conflit qui semblait plus dû à une méconnaissance qu'à une malveillance, l'ensemble du monde politique et intellectuel avait réaffirmé son attachement à la Villa Gillet structure indépendante et à l'identité culturelle forte. La Région, principale bailleuse de la structure, avait même réaffirmé l'autonomie de la structure et 900 000 F de crédits ont été débloqués pour permettre une réouverture de la salle de conférences fermée pour cause de sécurité. La Ville de Lyon ayant, quant à elle, débloqué aussi 900 000 F de crée la réouverture est prévue po. le mois de septembre. Le conseil scientifique de l'ENS, lui-même, dans une motion du 9 octobre 97 tenait "à préciser que l'ENS n'entend pas, lorsqu'elle sera à Lyon, prendre la place de l'Unité de Recherches contemporaines de la Villa Gillet". Ainsi le conflit qui opposait Sylvain Auroux, directeur de l'Ecole normale supérieure de lettres et la Villa Gillet semblait en phase de négociations paisibles. On imaginait que le directeur de l'éminente école avait compris la légèreté politique avec laquelle lui avait été octroyée la Villa et qu'il saurait se satisfaire discrètement de sa magnifique école en construction à Gerland. La "cohésion" semblait en bonne voie ; Pourtant, lors d'une conférence de presse tenue à Lyon la semaine dernière, Sylvain Auroux a lâché des propos qui ont mis de l'huile sur le feu, il semblait mettre en cause avec des sous-entendus la validité et la probité des comptes de la Villa Gillet, ce qu'il avait déjà fait lors de discussions privées en automne dernier. "Je ne mettrais jamais le doigt dans la Villa Gilet telle qu'elle fonctionne actuellement. Je ne veux pas finir en prison", a-t-il déclaré devant des confrères après avoir dit "y' a des gens qui veulent liquider la Villa Gilet, y en a qui en ont fait leur fromage, et y a nous".

Des propos diffamatoires pour Guy Walter

"Ce sont des propos diffamatoires vis-à-vis du président de l'association, du commissaire aux comptes et des subventionneurs", dit Guy Walter, le directeur. En effet les comptes de la Villa Gillet sont validés par un commissaire aux comptes, rendus publics et transmis aux partenaires et subventionneurs. Le directeur de l'ENS fait d'ailleurs partie du conseil d'administration à la demande de la Région depuis début 97, il a donc validé lui-même les comptes. Suite à la retranscription de ses propos, Sylvain Auroux crie à la campagne de presse mensongère. Il n'aurait jamais souhaité mettre en cause les comptes de la Villa, et dans un communiqué il a déclaré que la journaliste de Lyon Figaro aurait fait "un grossier contresens" sur la déclaration concernant la gestion financière de la Villa Gillet ;il s'agissait de présenter un argument contre la possibilité que l'ENS ait à gérer une association loi 1901, ce qui rendrait le directeur coupable de "gestion de fait". "Que l'on soit clair une bonne fois pour toutes", dit Jacques Deschamps, le responsable de la communication de l'ENS, "nous ne voulons pas de la Villa Gillet. Nous avons été plongés au cœur d'un marché de dupes. Nous avions besoin pour assurer les déplacements des professeurs de 2,5 à 3 millions de francs supplémentaires. C'était un moyen pour les parties en présence de nous octroyer un peu plus d'argent. Jamais nous n'avons accusé Guy Walter de se mettre de l'argent dans les poches. Je le répète, la Villa Gillet est pour nous un problème complètement marginal dans notre installation à Lyon, nous n'en voulons pas..." Si l'ENS n'est pas intéressée par la Villa Gillet on peut se questionner sur des rumeurs selon lesquelles la Région a souhaité récemment voir le bail de la Villa Gillet, signé avec la Ville de Lyon (dont l'Unité de recherche contemporaine est actuellement titulaire), transféré au nom de l'ENS. Et on peut se questionner sur la volonté passée de cette même Région de voir des membres de l'ENS prendre place à parité égale au conseil d'administration de la Villa. Jacques Deschamps lui-même se demande si l'affaire ENS/Villa Gillet n'est pas tout simplement le fruit de règlements de comptes politiques internes à la Région. En résumé, certains membres de la Région voudraient voir disparaître la Villa Gillet. La tractation avec l'ENS aurait été imaginée comme un moyen. La Villa Gillet et l'ENS en seraient les innocentes victimes. "Je ne crois pas à la thèse du complot", dit Claude Burgelin, président de l'Association des amis de la Villa, "mais à celle de la médiocrité..." "Quoi qu'il en soit, de toute façon, il me semble que l'on ne peut pas piloter l'installation d'une telle école dans notre région sans un peu plus de diplomatie et de sagesse." L'avertissement venu de cet universitaire connu pour son sens de la mesure devrait peut-être mettre la puce à l'oreille des instances de tutelle. Car non content d'avoir par sa maladresse mis à nouveau le feu au dossier de la Villa Gillet, Sylvain Auroux s'est aussi mis à dos les universités lyonnaises en taxant "les relations de l'Ecole normale avec les universités (sont) semblables à celle qu'entretient un club sportif de haut niveau avec les clubs de quartier." Les chercheurs lyonnais ont apprécié… mais là aussi sans doute aussi les journalistes ont mal interprété une pensée bienveillante mal formulée.

(1) La Villa Gillet est une unité de recherches dont la mission est d'ouvrir des perspectives entre les différentes disciplines de la culture contemporaine (art, philosophie, musique contemporaine...)