Ça s’est passé un 7 décembre : la 1re pierre de Fourvière est bénie

De la bénédiction solennelle de la première pierre de la nouvelle église de Fourvière en 1872 à l'inauguration de la rue Saint-Jean comme rue piétonne en 1978, Lyon Capitale rappelle à ses lecteurs les faits historiques qui ont marqué les 7 décembre lyonnais au fil des siècles.

©Jean-Pierre Gobillot

1604 : Inauguration solennelle du nouvel hôtel Commun, en la maison de la Couronne, et première séance du consulat dans les lieux.

1706 : Conventions entre le Consulat, la Cour des Monnaies et le Bureau des finances, sur la conduite à tenir dans les cérémonies publiques.

1714 : Traité entre le maréchal de Villeroy, et les frères Nicolas et Guillaume Coustun, pour les sculptures du Rhône et de la Saône destinées au monument de Louis XIV, place Bellecour.

1810 : Mandat de paiement pour l'achat à Mercier par la Ville, des collections Mignieu (1100 pièces) et Tempier de Nismes (900 pièces), pour le Musée.

1844 : Le tablier de la passerelle du Collège s'écroule au moment de l'épreuve test pour vérifier le pont. Les piles tiennent bon. Huit morts.

1852 : Ouverture d'une souscription pour démolir l'observatoire Perreyve, à Fourvière (construit en 1831).

1854 : Création du Syndicat des navigateurs du Rhône, de la Saône et des canaux, pour la défense des intérêts de la navigation fluviale.

1861 : Inauguration de l'hôpital de la Croix-Rousse. Ouvre le 8.

1869 : Séjour à Rome d'une délégation de la Petite Église de Lyon, venue explorer les possibilités d'une réconciliation. Sans résultat.

1872 : Bénédiction solennelle de la première pierre de la nouvelle église de Fourvière.

1875 : Mort de Pierre Eugène Michel Vintras. Lyon.

1897 : F. Pascal, de Lyon, prend un brevet pour un appareil photographique automatique (le premier au monde).

1899 : Exposition internationale du cycle, de l'automobile, et des industries qui s'y rattachent. Premier salon lyonnais de l'automobile, cours du Midi. Palmarès, le 7 janvier.

1903 : Réception d'une délégation de parlementaires anglais par la municipalité.

1926 : Exposition des projets du 3e concours de la Société d'Embellissement de Lyon (utilisation des terrains militaires de la Part-Dieu).

1932 : Congrès missionnaire.

1948 : Ouverture de la Clinique du Saint-Rédempteur, à la Croix-Rousse (maladies tropicales, et lèpre).

1955 : Le marché forain couvert de fin d'année se tient sur le cours de Verdun.

1962 : Tenue à Lyon du 3e Congrès National de la Gastronomie.

1962 : Inauguration de la maison municipale de vieillards, route d'Heyrieux (7e).

1966 : Séance inaugurale du Théâtre de Guignol dans le sous-sol du Palais de Bondy (transféré du quai St Antoine).

1966 : Inauguration d'une plaque à la mémoire de l'architecte Georges Trévoux, 10 rue Ste Hélène.

1967 : Inauguration de la station-relais de pompage du Greillon, pour le service des eaux.

1970 : Inauguration du nouveau pont de Croix-Luizet, sur le canal de Jonage, par le président du Conseil général (B. Carteron).

1970 : Inauguration du parking de la halle de la Part-Dieu, par le maire.

1974 : Mort de Mgr Maurice Michaud, ancien official du diocèse, ancien doyen de la Faculté de Droit canonique, ancien archiprêtre de St Nizier. Lyon 1er. (Né le 8 octobre 1886, à Lyon 1er).

1977 : Visite aux usines Berliet du ministre du Commerce extérieur de Chine (Li Chang), en compagnie du ministre français (Rossi).

1977 : Les actions de la société "Majorette" sont cotées à la Bourse de Lyon. (Première société introduite à la Bourse de Lyon depuis 10 ans).

1978 : Inauguration de la rue Saint-Jean comme rue piétonne.

1979 : Premier salon régional "TERTIA", à Lyon (Salon des activités de service).

1985 : Forum régional du mouvement "A.T.D. Quart Monde". (Recherches sur la misère des "exclus").

1985 : Ouverture, au Nouveau Musée, de l'exposition "L'Art et le Temps". 1988 : Tremblement de terre en Arménie. Envoi de secours lyonnais.