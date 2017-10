Ça s’est passé un 6 octobre : visite à Lyon du président Sadi Carnot

Du séjour du président Sadi Carnot, en 1888, aux manifestations contre l’antisémitisme après l’attentat contre la synagogue de la rue Copernic à Paris, en 1980, Lyon Capitale vous rappelle les événements ayant marqué les 6 octobre lyonnais au fil des siècles.

© DR Sadi Carnot

1658 : Mort du P. Henri Albi, s.j., recteur du Collège de la Trinité. Arles. (Né à Bollène, Vaucluse, en 1590).

1791 : La chapelle Saint-Jaquême est vendue sur adjudication. (Démolie en 1792).

1823 : Procès-verbal de délimitation des communes de La Guillotière et Villeurbanne.

1839 : Les habitants du quartier des Massues achètent le terrain pour construire l'église du Point du Jour (achevée 1841).

1848 : Réunions à Saint Just (café Martin) et Vaise (café Mille), pour organiser des associations fraternelles ouvrières.

1850 : Arrivée à Lyon de Mgr Fransoni, archevêque de Turin, exilé par le gouvernement piémontais.

1865 : Loi cédant gratuitement à la Ville, pour création de voirie, divers terrains, dont les fortifications de la Croix-Rousse. Ils sont remis à la Ville le 31 octobre.

1885 : Elections législatives. Élus dans le Rhône : Ballue, Chavanne, Lagrange, Million, Burdeau, Guillaumou, Jacquier, Marmonnier, Rochet, Thèvenet, Thiers.

1887 : Mort de Louis Antoine Eugène M' Roé, écrivain. Au Perreux, Loire.

1888 : Séjour à Lyon du président de la République, Sadi Carnot. Arrivée le 6. Le 8, inauguration de la statue d'André Marie Ampère, pose de la première pierre du monument à la République. Inauguration de l'École normale d'institutrices.

1898 : Mort du docteur Antoine Emmanuel Bouchacourt, accoucheur, professeur à la Faculté, membre de l'Académie. Lyon (2e). (Né à Lyon le 3 janvier 1812). Inhumé à Loyasse.

1906 : Inauguration du nouvel hôtel des Postes, rue Dugas-Montbel, par le sous-secrétaire d'État des Postes Télégraphes.

1919 : Mort du docteur Michel Gangolphe, chirurgien de l'Hôtel-Dieu. (Né à Lyon). Inhumé à Cusset.

1924 : Inauguration du buste de Gustave Garnier, dit Girrane, dans le vestibule du Grand Théâtre.

1946 : Bénédiction de la Chapelle de Notre Dame des Ondes, par Mgr Bornet, évêque auxiliaire.

1947 : Démonstration de télévision, dans les anciens locaux de Radio-Lyon, rue de Marseille.

1947 : Visite à Lyon du ministre de la Reconstruction (Letourneau) pour la remise à Albin Gontard de la cravate de commandeur de la Légion d'Honneur.

1952 : Ouverture du chantier de démolition du pont de la Guillotière.

1956 : Mort de Paul Chartron, fabricant de soierie, érudit.

1958 : Premier Salon lyonnais de la Radio, de la Télévision et du Disque.

1963 : Tenue d'un colloque d'histoire religieuse à la Faculté des Lettres de Lyon.

1969 : Au Salon d'Automne, rétrospective des oeuvres d'Alphonse Rodet.

1973 : Inauguration d'un foyer de jeunes, rue d'Aubigny.

1980 : Manifestations et défilés contre l'antisémitisme, après l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic, à Paris. 6000 + 4000 personnes.

1984 : A la bibliothèque municipale de St Rambert (plateau), ouverture de la première discothèque de quartier.

1986 : Visite à Lyon du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Culture et de la Communication (Philippe de Villiers) : participation au salon Mairie Expo et visites diverses.

1986 : Visite du Pape Jean-Paul II à Lyon et dans la région.

1986 : Séjour du Pape Jean-Paul II : le 4 Amphithéâtre, Préfecture et Eurexpo ; le 5 Taizé et Paray-le-Monial (Saône-et-Loire), Saint Jean (malades), Gerland (jeunes), Fourvière (religieux) et bénédiction de la ville ; le 6 Dardilly, Ars (prêtres et séminaristes) ; le 7 Annecy, facultés catholiques, Prado puis départ.

1987 : Semaine italienne chez les commerçants de la rue Victor Hugo.

1987 : Inauguration solennelle de la Maison des syndicats, avenue félix Faure, aménagée par la Ville.