Ça s’est passé un 5 octobre : inauguration du Palais des Sports

De l’inauguration du monument aux morts de l’île des Cygnes en présence du maréchal Pétain, en 1930, à celle du palais des sports, à Gerland, en 1962, Lyon Capitale vous rappelle les événements ayant marqué les 5 octobre lyonnais au fil des siècles.

© Tim Douet Lyon – Le palais des sports de Gerland.

1394 : Arrêt du Parlement de Paris, après les troubles provoqués par l'archevêque, condamnant ce dernier aux dépens et maintenant au bourg de l'Ile-Barbe le juge du ressort.

1638 : Catherine Lambert donne à l'Hôtel-Dieu un domaine de 82 hectares près de la Tête d'Or.

1661 : L'archevêque Camille de Neufville autorise les missionnaires de Saint-Joseph, de Jacques Crétenet, à s'établir en communauté dans les bâtiments qu'ils ont acquis, rue du Garet.

1669 : Le Consulat décide de lever une compagnie de 50 hommes pour garder les portes, à la place des suisses envoyés par le Roi à Pignerol. La compagnie prend son service le 8 octobre (Origine de la "Compagnie franche").

1764 : Pierre Posuel, seigneur de Verneaux, est nommé lieutenant général de police de Lyon. (Se démet avant le 11 novembre 1772).

1790 : Premières journées d'élection des membres du Tribunal de District de la campagne de Lyon.

1791 : Formation du 2ème bataillon de Rhône-et-Loire de gardes nationales volontaires.

1805 : Ouverture, à l'hôtel de Ville, du registre d'inscription à la Compagnie d'honneur près la personne de l'Empereur.

1825 : Mort de Benoît Gingène, chef du poste de Cuire pendant le siège, charcutier. Lyon. (Né à Lyon, St Georges, le 13 octobre 1755). Enterré solennellement à Loyasse.

1879 : Mort de Jean Joseph Barthélemy Pérouse, ancien avocat. St Rambert l'Île Barbe. (Né le 24 août 1804, Lyon, 7 rue Joseph). Inhumé à St Rambert, allée 10.

1885 : Elections législatives. Élus dans le Rhône : Ballue, Chavanne, Lagrange, Million, Burdeau, Guillaumou, Jacquier, Marmonnier, Rochet, Thèvenet, Thiers.

1930 : Inauguration du monument aux morts de l'Ile des Cygnes, en présence du maréchal Pétain.

1947 : Démonstration de télévision, dans les anciens locaux de Radio-Lyon, rue de Marseille.

1958 : Premier Salon lyonnais de la Radio, de la Télévision et du Disque.

1958 : Visite à Lyon du général de Gaulle, président du Conseil.

1962 : Inauguration du Palais des Sports, à Gerland.

1963 : Tenue d'un colloque d'histoire religieuse à la Faculté des Lettres de Lyon.

1969 : Au Salon d'Automne, rétrospective des oeuvres d'Alphonse Rodet.

1972 : Charles Foatelli, secrétaire-général adjoint de la Ville, est nommé secrétaire général, en place de Lortet, à compter du 1er novembre.

1973 : Vernissage de l'exposition "Jean-Baptiste Willermoz (1730-1824) et la Franc-maçonnerie lyonnaise au XVIIIe siècle", organisée au Palais St Pierre par la Bibliothèque municipale.

1984 : Visite à Villefranche du ministre des Transports (J. Auroux), pour l'assemblée Générale de l'Office des Transports et Télécommunications du Sud-est.

1986 : Visite à Lyon du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Culture et de la Communication (Philippe de Villiers) : participation au salon Mairie Expo et visites diverses.

1986 : Visite du Pape Jean-Paul II à Lyon et et dans la région.

1986 : Séjour du Pape Jean-Paul II : le 4 Amphithéâtre, Préfecture et Eurexpo ; le 5 Taizé et Paray-le-Monial (Saône-et-Loire), Saint Jean (malades), Gerland (jeunes), Fourvière (religieux) et bénédiction de la ville ; le 6 Dardilly, Ars (prêtres et séminaristes) ; le 7 Annecy, facultés catholiques, Prado puis départ.

1986 : A l'occasion de la visite à Lyon du Pape Jean-Paul II, grand spectacle audiovisuel donné en soirée par Jean-Michel Jarre sur la Saône et la colline.

1987 : Semaine italienne chez les commerçants de la rue Victor Hugo.