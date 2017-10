Ça s’est passé un 4 octobre : le pape Jean-Paul II à Lyon

Des attentats terroristes du FLNC en 1984 à la visite du pape Jean-Paul II en 1986, Lyon Capitale vous rappelle les événements ayant marqué les 4 octobre lyonnais au fil des siècles.

© DR Jean-Paul II en visite dans la région

1334 : Charte de l'archevêque Guillaume de Sure, qui confie aux citoyens de Lyon l'oeuvre du pont du Rhône, et laisse à l'abbaye de la Chassagne l'administration de l'hôpital et de la Chapelle.

1572 : Trois protestants sont tués en prison. Dernières victimes.

1788 : Séance de rentrée de la Sénéchaussée, rétablie par la déclaration du 23 septembre qui annule les édits de réforme du 8 mai.

1790 : Premières journées d'élection des membres du Tribunal de District de la campagne de Lyon.

1791 : Formation du 2ème bataillon de Rhône-et-Loire de gardes nationales volontaires.

1792 : Les Carmélites de Lyon sont expulsées de leur couvent.

1816 : Elections législatives. Elus, trois ultras : Fargues, Magneval, Cotton.

1847 : Mort de Louis Pons, banquier. Inhumé à Loyasse, allée 54 bis.

1864 : Adoption des statuts et constitution du conseil d'administration provisoire de la Société d'enseignement professionnel du Rhône. (Les premiers cours organisés en novembre).

1870 : Arrêté de Challemel Lacour ordonnant l'incorporation dans la Garde nationale des Frères de la doctrine chrétienne, des religieux et des séminaristes.

1885 : Elections législatives. Élus dans le Rhône : Ballue, Chavanne, Lagrange, Million, Burdeau, Guillaumou, Jacquier, Marmonnier, Rochet, Thèvenet, Thiers.

1893 : Bénédiction de la nouvelle procure des Capucins, 14 montée des Tourelles.

1897 : Bénédiction de l'église Notre Dame de Bellecombe (achevée en 1895, mais sans autorisation d'ouverture au culte).

1912 : Arrêté du maire instituant une Commission d'étude d'un plan d'extension et d'embellissement de la ville.

1931 : Ouverture du groupe scolaire Gerson.

1935 : Après seize heures de pluie diluvienne, éboulement et glissement de terrain à Saint-Georges. Deux morts.

1947 : Démonstration de télévision, dans les anciens locaux de Radio-Lyon, rue de Marseille.

1958 : Premier Salon lyonnais de la Radio, de la Télévision et du Disque.

1963 : Tenue d'un colloque d'histoire religieuse à la Faculté des Lettres de Lyon.

1969 : Au Salon d'Automne, rétrospective des oeuvres d'Alphonse Rodet.

1972 : Visite à Lyon du premier secrétaire du Parti Ouvrier Polonais (Gierek).

1974 : Inauguration de la nouvelle Mairie du 9e arrondissement. (Le 3, premier mariage à la mairie). 1980 : Inauguration solennelle, par le Premier Ministre, de l'écluse-barrage de Vaugris.

1981 : Béatification, par le pape Jean-Paul II, de Claudine Thévenet (1774-1837).

1984 : Attentats terroristes du Front de libération nationale de la Corse (FLNC). De 1h40 à 4h40, sept explosions, dont une très violente, rue du Palais de Justice.

1984 : Inauguration officielle de l'hôtel Mercure des Berges du Rhône, près du pont Pasteur.

1986 : Visite à Lyon du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Culture et de la Communication (Philippe de Villiers) : participation au salon Mairie Expo et visites diverses.

1986 : Visite du Pape Jean-Paul II à Lyon et et dans la région.

1986 : Séjour du Pape Jean-Paul II : le 4 Amphithéâtre, Préfecture et Eurexpo ; le 5 Taizé et Paray-le-Monial (Saône-et-Loire), Saint Jean (malades), Gerland (jeunes), Fourvière (religieux) et bénédiction de la ville ; le 6 Dardilly, Ars (prêtres et séminaristes) ; le 7 Annecy, facultés catholiques, Prado puis départ.

1986 : Pendant la grand messe à Eurexpo, le Pape Jean-Paul II prononce la béatification d'Antoine Chevrier.

1987 : Semaine italienne chez les commerçants de la rue Victor Hugo.