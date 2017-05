Ça s'est passé un 4 mai : séjour de François-René de Châteaubriand

Du séjour de Châteaubriand à Lyon en 1926 à l' inauguration du vélodrome du parc de la Tête d'Or en 1894, Lyon Capitale vous propose de (re)découvrir les faits historiques qui ont marqué les 4 mai au fil des siècles à Lyon.

© DR François-René de Chateaubriand

1292 : Le roi Philippe le Bel prend la ville et les citoyens de Lyon sous sa garde spéciale.

1564 : Ordonnance du maréchal de Vieilleville, autorisant les protestants à élever un temple, aux Terreaux. La construction commence aussitôt.

1601 : Désordre à la porte du Rhône, au passage des protestants rentrant du prêche.

1673 : Les Prêtres de la Mission (Lazaristes) achètent à Paul Mascrani un domaine montée St Barthélémy.

1692 : Lettres de provisions de lieutenant de Roi (apte à gouverner en l'absence du lieutenant général) en Lyonnais et Beaujolais, pour François Catherine de Neufville, chevalier de Villeroy.

1760 : Irénée Grandon est nommée Grand maître de la Grande Loge des maîtres réguliers.

1784 : La Compagnie des Chevaliers de l'Arquebuse achète l'hôtel de la Butte, en Serin.

1791 : Lettre pastorale de Mgr de Marbeuf, archevêque de Lyon, condamnant l'usurpation de son siège par A. Lamourette, élu évêque de Rhône-et-Loire.

1793 : Élection, par les clubs de sections, des membres d'un tribunal révolutionnaire. Sans suite.

1794 : Les amis de Chalier sont réintégrés dans la municipalité. Séance solennelle, le 5.

1795 : Les commissaires de districts de l'Ain et du Rhône, délégués, fixent les limites des deux départements entre Caluire et Rillieux. Adopté par arrêtés des représentants du Peuple des 12 et 29 octobre.

1795 : La foule arrache des prisons et massacre une centaine d'anciens terroristes détenus (99 ou 101). Parmi eux : Grandmaison, ancien président de la Commission militaire, Dorfeuille ancien président du tribunal révolutionnaire, etc.

Séjour de Châteaubriand à Lyon

1802 : Installation des juges de paix de Lyon.

1815 : Décret impérial instituant un lieutenant de police pour 10 départements (Rhône, Ain, Allier, Nièvre, Puy-de-Dôme, Loire, Saône-et-Loire, Jura, Montblanc, Drôme).

1820 : Arrivée à Lyon du duc d'Angoulême. Quitte Lyon le 12 mai. (Du 8 au 10, à Grenoble).

1826 : Séjour de Châteaubriand à Lyon. Le 5, ovation au concert, salle de la Bourse.

1853 : Actes constitutifs de la Compagnie générale des eaux.

1861 : Concours agricole régional, sur le cours Napoléon (= de Verdun).

1865 : Ouverture du premier "fourneau économique", établi à la Croix-Rousse.

1865 : Mort de Sylvain Blot, ancien préfet. Paris. Inhumé à Trévoux (Ain). 70 ans.

1882 : Mort de Jacques Bourdin, soi-disant marquis de Ragny. Lyon. (Né à Lyon).

1889 : "Assemblée provinciale de Lyonnais, Forez et Beaujolais", à Lyon, à l'occasion du centenaire de 1789.

1889 : Fêtes officielles du centenaire de la Révolution, organisées par la municipalité.

1889 : Mort du graveur aquafortiste Tony Vibert. Lyon (5e). (Né à Lyon, 31 janvier 1814).

1892 : Élections municipales. 34 "républicains", 5 "républicains dissidents", 8 socialistes, 1 conservateur (Chavent).

Inauguration du vélodrome du parc de la Tête d'Or

1894 : Inauguration du vélodrome du parc de la Tête d'Or.

1896 : Élections municipales. 35 républicains opportunistes, 7 libéraux, 5 républicains, 5 radicaux, 2 socialistes.

1901 : Mort d'Auguste Pérut, directeur du "Salut Public". Lyon (Vaise). (Né à Privas). Inhumé à Loyasse.

1904 : Élections municipales.

1908 : Élections municipales.

1916 : Mort du cardinal Hector-Irénée Sevin, archevêque de Lyon. Lyon 7e (Hôpital St Joseph). (Né à Simandre-sur-Suran, Ain, le 22 mars 1852). Inhumé à St Jean, chapelle St Vincent de Paul.

1924 : Inauguration de la caserne des pompiers de la Madeleine.

1929 : Mort du chanoine James-Jean-Pierre Condamin, ancien professeur aux Facultés catholiques. Lyon. (Né à Saint-Chamond, Loire, le 22 mars 1844).

1947 : Mort d'André Latarjet, ancien professeur à la Faculté de médecine. Lyon 2e. (Né à Dijon, le 20 août 1877).

1947 : Inauguration d'une stèle, au Cimetière de la Guillotière, à la mémoire des morts du S.T.O.

1953 : Inauguration des nouvelles orgues (agrandies et modernisées) de la salle Molière. Concert de M. Paponaud.

1954 : Mort de Paul Garcin, journaliste. Lyon 3e, Grange Blanche. (Né le 14 novembre 1897, à Crémieu, Isère). Inhumé à Crémieu.

1958 : Bénédiction et pose de la première pierre de l'église Ste Marie de la Guillotière.

1966 : Mort du docteur Alexandre Arnould Edmond Locard, directeur du Laboratoire de police scientifique. Caluire. (5 rue Mercière). (Né à St Chamond, Loire, le 13 décembre 1877). Inhumé à Oullins.

1969 : Inauguration du monument aux morts de la guerre de 1939-1940 et de la captivité, au cimetière de la Guillotière.

1973 : Visite à Lyon de l'ambassadeur du Danemark (P. Fischer). Plusieurs usines visitées, dont Delle.

1974 : Pose de la première pierre du Centre médical mutualiste.

1980 : Tenue à Lyon des Assises nationales de l'Écologie. Pendant ces trois jours, émissions d'une radio-libre "Radio Lyon 80".

1981 : Inauguration des bureaux de la mairie du 3e arr. rénovés après huit mois de travaux.

1982 : L'Assemblée générale des Actionnaires du "Dauphiné Libéré" annule la décision prise par le Directoire le 29 avril et révoque les membres du Conseil de Surveillance et du Directoire représentant R. Hersant.

1984 : Inauguration officielle de la salle d'armes de la Société d'Escrime de Lyon, installée aux frais de la Ville dans d'anciens bains-douches municipaux, 215 rue Paul-Bert.

1985 : Mort de Georges Cohendy, ancien bâtonnier des avocats, ancien professeur à la Faculté de Droit, ancien premier adjoint au Maire. Lyon 1er. (Né le 15 juin 1886, à Lyon 2e).

1987 : Ouverture d'une ligne aérienne directe Lyon-Amsterdam par la compagnie K.L.M.

1988 : Installation des services préfectoraux transférés dans l'annexe, 14bis quai Général Sarrail.

1988 : Inauguration à la Bibliothèque municipale d'une exposition sur l'écrivain Louis Calaferte. Jusqu'au 9 juillet.

Les commentaires de nos lecteurs les plus avertis quant à l'histoire de Lyon sont évidemment les bienvenus. Et pour poursuivre cette redécouverte de la ville à travers les siècles, rendez-vous sur le site des archives municipales.