Ça s’est passé un 30 novembre à Lyon : funérailles de Louis Pradel

De l’ouverture par Brunet d’une crèche en “spectacle d’optique” en 1786 au défilé unitaire contre le racisme, le nazisme et l’antisémitisme de 1978, Lyon Capitale vous rappelle les événements qui ont marqué les 30 novembre au fil des siècles.

1531 : Lettres patentes suspendant la justice de l'Archevêque et la confiant au Sénéchal.

1589 : Bulle d'approbation instituant à Lyon la confrérie des Pénitents du Crucifix. (Décret de l'Archevêque le 26 janvier 1590).

1596 : Audience de clôture des Grands-Jours. La mission quitte Lyon le 7 décembre.

1680 : Consécration de l'église des Carmélites.

1711 : Antoine Sicault, nommé évêque de Sinope et suffragant de Lyon, est sacré par Mgr de Saint-Georges, dans l'église Saint-Nizier.

1754 : Discours du P. Tolomas, au collège, qui, inexactement rapporté à d'Alembert, soulève une querelle violente.

1763 : Lettres de provisions de lieutenant général au gouvernement de Lyon, Lyonnais, Forez, Beaujolais pour Louis-François de Neufville, duc de Villeroy, gouverneur démissionnaire.

1773 : Ordonnance de Mgr de Montazet, archevêque de Lyon, portant règlement de discipline pour le chapitre de Saint-Jean.

1786 : Ouverture par Brunet, d'une crèche en "spectacle d'optique".

1793 : Fête de la Raison, sous la présidence de Fouché. Cérémonie à Saint-Jean, inauguré comme Temple de la Raison. Sans doute simple fête de l'inauguration.

1793 : Pétition des Lyonnaises aux représentants, implorant leur clémence envers les suspects emprisonnés. Dix mille signatures.

1804 : La chapelle de Fourvière et ses dépendances sont achetées par quatre anciennes carmélites.

1824 : Le Bureau de bienfaisance acquiert l'immeuble qu'il destine à un hospice des vieillards à La Guillotière.

1831 : Arrivée à Lyon du maire Prunelle, qui reprend ses fonctions. L'armée occupe les faubourgs.

1834 : Mort de Jean-Baptiste Dugas-Montbel, helléniste, membre de l'Académie, député du Rhône. Paris. (Né à St Chamond, Loire, le 11 mars 1776). Inhumé à Paris, Père Lachaise.

1849 : Mort de Claude Bréghot du Lut, conseiller à la Cour, membre de l'Académie. Lyon. (Né à Montluel, le 11 octobre 1784)

1850 : Mort de Mgr Jean-Paul Gaston de Pins, ancien administrateur du diocèse de Lyon. (1824-1839). Lyon. (Rue du Juge de paix). (Né à Castres, le 8 février 1766). Inhumé dans l'église St Irénée.

1854 : Le viaduc du chemin de fer de la Quarantaine, construit en pierre sur le sol de l'ancien confluent et mal fondé, s'écroule huit jours après son achèvement.

1857 :Traité annexe entre la Ville et la Compagnie générale des eaux, étendant sur tout le territoire municipal la fourniture d'eau.

1865 : Installation solennelle des facultés des lettres et des sciences dans la nouvelle aile du Palais St Pierre, rue de l'Hôtel de Ville.

1867 : Premier numéro de "La Semaine catholique de Lyon".

1900 : Création de la Commission interministérielle de l'aménagement du Rhône.

1904 : Exposition rétrospective des artistes lyonnais.

1904 : Mort de Jean-Martinon Protet, fabricant de soieries. Lyon. (Né à Sauxcillange, Puy-de-Dôme, 18 février 1833).

1913 : Inauguration du buste et monument à Bataille, au cimetière de La Guillotière. Sculpteur du buste : Devaux. Sculpteur et architecte du monument : Burbaud H. et F.

1914 : Le Conseil municipal, sur proposition du maire, décide de créer une école pour la rééducation professionnelle des grands blessés de guerre.

1924 : Pose de la première pierre de la nouvelle Ecole dentaire, rue de l'Université.

1944 : Arrêté du Commissaire de la République plaçant sous administration-séquestre la Société de l'Ecole Centrale lyonnaise. (Sous le prétexte que son président à été quelque temps ministre dans le gouvernement de Vichy).

1952 : Dans une cour de l'Hôtel-Dieu, inauguration d'une plaque à la mémoire du comte René de Frémy, caporal au 1er Bataillon de Choc de la Première Armée, mort en service pour préserver l'Hôtel-Dieu, le 3 septembre 1944.

1952 : Visite à Lyon du ministre de l'Agriculture (C. Laurens).

1958 : Elections législatives. Elus : C.N.I. : Jasseron, Fulchiron, H. Collomb, Charvet, Bréchard. UNR : Soustelle, Miriot, Charret, Danilo. Sans ét. : Rivière.

1976 : Funérailles de Louis Pradel à Saint-Jean. Inhumation au Bois d'Oingt.

1978 : Défilé unitaire contre le racisme, le nazisme et l'antisémitisme (Communistes, R.P.R., L.I.C.A., P.S., etc.). 1500 personnes seulement.

1981 : Visite à Lyon du Premier Ministre (P. Mauroy).

1981 : Mort de Mgr Georges Jouassard, professeur de patrologie.

1982 : Fermeture de la librairie Lardanchet, qui a déposé son bilan.