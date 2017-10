Ça s’est passé un 3 octobre : des vaches installées place Bellecour

De l’inauguration du monument aux morts de Montchat, en 1920, à l’installation de vaches de la Tête-d’Or place Bellecour en 1871, Lyon Capitale vous rappelle les événements ayant marqué les 3 octobre lyonnais au fil des siècles.

1468 : Prix fait entre l'archevêque Charles de Bourbon et Me Vozy, maçon de Moulins, pour la reconstruction de l'archevêché.

1641 : Mort du P. Etienne Martellange, s.j. Paris. (Né à Lyon en 1568 ou 1569).

1699 : Arrêt du Conseil autorisant les travaux de réfection de la façade de l'Hôtel de Ville.

1806 : Arrêté du maire instituant un cours public et gratuit de chimie appliquée aux arts et à la médecine (Jean-Michel Raymond), et un cours de physique expérimentale.

1806 : François Artaud est nommé conservateur du Musée : "Inspecteur général du Conservatoire des arts, et antiquaire de la Ville". Arrêté du maire.

1829 : Mort de Nicolas Pinet, sculpteur. Lyon. (Né à Lyon, St Nizier, 16 avril 1763).

1841 : Mort d'Alexandre Flacheron, architecte. (Né à Lyon, le 26 février 1811).

1842 : Mort de Gaspard de Jean de Saint Marcel, dit Dejean, prêtre à Vienne, ancien directeur du Jardin botanique de Lyon. Septème (Isère). (Né à Vienne, Isère, le 31 Janvier 1763).

1848 : Arrêté ministériel nommant le maire de Lyon (Réveil) et les adjoints.

1850 : Arrivée à Lyon de l'ambassadeur du Népaul (Népal), Jung Bahadour. Assiste à un simulacre de combat à la Vitriolerie.

1871 : A Bellecour, derrière le corps de garde de l'Est, le fermier du Parc de la Tête d'Or commence la construction d'un chalet pour y abriter les vaches laitières pendant l'hiver.

1875 : Inauguration de l'église provisoire de la paroisse du St Sacrement ("l'église des Mâchefers") 257, bis rue Boileau.

1879 : Mort du père Antoine Chevrier, fondateur du Prado. (Lyon, 3e). (Né à Lyon, le 16 avril 1826). Inhumé au Prado.

1884 : Mort de l'abbé Camille Lasalle, cofondateur du collège d'Oullins, fondateur de l'institution de St Alban. Lyon (1er), Chartreux. (Né à Mornand, le 2 septembre 1805).

1920 : Inauguration du monument aux morts de Montchat (dans le jardin de l'église).

1951 : A l'occasion des "Journées Jouffroy d'Abbans", un bateau reconstitué sous l'aspect du "Pyroscaphe" remonte la Saône dans Lyon.

1957 :Benoit Carteron est élu président du Conseil Général, en place de Laurent Bonnevay, décédé.

1962 : Exposition de produits textiles belges, au Palais des Congrès.

1963 : Dans les magasins du Printemps ("Aux Deux Passages"), inauguration des escaliers roulants intérieurs.

1963 : Tenue d'un colloque d'histoire religieuse à la Faculté des Lettres de Lyon.

1973 : Sur le chantier de l'auditorium de la Part-Dieu, mise en place de la coque de couverture.

1978 : L'Assemblée générale des actionnaires de la Société des Automobiles Berliet entérine la fusion avec Saviem et la disparition de la société au sein de Renault-Véhicules-Industriels.

1984 : Mort de Joseph Rivière, ancien député maire de Tarare. (Né à Montagny, le 6 décembre 1914).

1984 : A la bibliothèque de la Part-Dieu, vernissage d'une exposition "Les Documents de notre histoire", sur l'histoire du Canada.

1985 : Entrée de l'entreprise Précia (fabrique de bascules; Privas) à la Bourse de Lyon.

1986 : Visite à Lyon du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Culture et de la Communication (Philippe de Villiers) : participation au salon Mairie Expo et visites diverses.

1987 : Semaine italienne chez les commerçants de la rue Victor Hugo.

1988 : Inondations catastrophiques à Nîmes. Aide de la Ville de Lyon.