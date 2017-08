Ça s’est passé un 28 août à Lyon : la statue de Louis XIV abattue

De la statue de Louis XIV, place Bellecour, est solennellement abattue par les officiers municipaux en 1792 aux premières arrestations de militants communistes et premières perquisitions dans les locaux du Parti en 1939, Lyon Capitale rappelle à ses lecteurs les événements historiques ayant marqué les 28 août lyonnais au fil des siècles.

© Tim Douet Lyon – La place Bellecour vue de Fourvière.

1387 : Le Roi transfère à Mâcon le siège de la justice du ressort de Lyon, qui est à l'Ile-Barbe.

1413 : Lettres de Charles VI établissant à Lyon un atelier royal de monnaie.

1448 : Désignation, par les conseillers de Ville, des premiers "francs-archers" de la Ville, en application de l'ordonnance du 28 avril.

1568 : Lettres royaux nommant François de Mandelot lieutenant général en la ville de Lyon et pays de Lyonnais et Beaujolais. Nommé gouverneur le 17 février 1571.

1768 : Arrêt du Conseil rendu à la prière de C. Bourgelat, et affectant à l'entretien des Ecoles Vétérinaires le produit du privilège des Carrosses de place dans la ville de Lyon.

1782 : Ordonnance de Mgr de Montazet, supprimant le "séminaire de Saint Pothin" ou maison de retraite du clergé.

1786 : Séjour à Lyon de Napoléon Bonaparte, lieutenant d'artillerie au régiment de la Fère, dont l'escadron est venu à Lyon à cause de l'émeute des tisseurs. Il loge chez la dame Blanc, chemin de Montribloud.

1792 : La statue de Louis XIV, place Bellecour, est solennellement abattue par les officiers municipaux.

1793 : Le détachement lyonnais à Saint-Etienne est contraint de se retirer à Montbrison.

1799 : Décret de la Congrégation pour les affaires de France nommant l'abbé Verdollin administrateur apostolique du diocèse de Lyon et annulant de fait les pouvoirs des vicaires généraux et capitulaires. Bien que ses pouvoirs soient plusieurs fois confirmés, celui-ci ne vient pas à Lyon et maintient dans leur charge les vicaires généraux.

1805 : Fête de toutes les loges de Lyon, dans le temple du Parfait Silence, en l'honneur du passage de l'astronome Lalande, grand orateur du Grand Orient de France.

1816 : Procès, devant la Cour d'assises, des prévenus de la conspiration de janvier. Sentences mesurées (1 : 5 ans de prison, 2 : 10 ans de bannissement).

1859 : Bénédiction de l'église de l'Immaculée Conception, inachevée (nef seule). (Travaux commencés à l'automne 1856).

1870 : Dans la chapelle du Grand séminaire, sacre de Mgr Paulinier, évêque de Grenoble, par Mgr Ginoulhiac.

1873 : Tenue, à Lyon, du 2e Congrès de l'Association française pour l'avancement des sciences.

1882 : Mort de Laurent Descours, ancien député du Rhône. Vichy. (Né à Lyon, le 20 janvier 1814). 68 ans.

1895 : Mort de l'abbé Félix Mathieu Cossil. St Etienne. (Né le 25 décembre 1851, à St Etienne).

1910 : Pose de la première pierre de la nouvelle église St Augustin. Architecte : A. Chomel.

1926 : Mort de Claude Berbié, bronzier d'art, ancien député radical du Rhône (1910-1914). Lyon. (Né à Monthieux, Ain, le 3 mai 1850).

1939 : Premières arrestations de militants communistes, premières perquisitions dans les locaux du Parti.

1943 : Cérémonies du troisième anniversaire de la Légion Française des Combattants. Veillées, rassemblements, messe à St Jean, fête folklorique au Grand Camp.

1984 : Inauguration de l'exposition organisée par le Musée du Louvre au Musée gallo-romain, sur la cité d'Emar au temps des Hittites.

1986 : Inauguration de l'avenue Rockefeller et du cours Albert Thomas, rendus à la circulation après la construction de la ligne D du métro.

Les commentaires de nos lecteurs les plus avertis quant à l'histoire de Lyon sont évidemment les bienvenus. Et pour poursuite cette redécouverte de la ville à travers les siècles, rendez-vous sur le site des archives municipales.