Ça s’est passé un 25 juillet : la statue de Louis XIV arrive à Lyon

De l’arrivée (par le Rhône) de la statue équestre de Louis XIV en 1701 au bombardement allié à Chasse et Grigny en 1944, Lyon Capitale vous rappelle les faits historiques ayant marqué les 25 juillet lyonnais au fil des siècles.

© Tim Douet Lyon – La place Bellecour vue de Fourvière.

1245 : Aimery se démet de l'archevêché de Lyon, dont est pourvu Philippe de Savoie.

1581 : Ouverture au culte de la chapelle Saint-Roch, à Choulans.

1672 : Passage à Lyon de la marquise de Sévigné.

1675 : Lettres de provision de l'office de tailleur et graveur particulier de la Monnaie de Lyon, au profit de Clair I Jacquemin. Installé le 4 mars 1676.

1701 : La statue équestre de Louis XIV, par Desjardins, arrive à Lyon par le Rhône. Elle est conduite à l'hôtel Mascrani, à Bellecour.

1703 : Mort de Gérard Audran, graveur ordinaire du Roi, éditeur d'estampes. Paris. (baptisé à Lyon St Nizier le 2 août 1640).

1731 : Brevet royal nommant à l'archevêché de Lyon Charles-François de Châteauneuf de Rochebonne, évêque de Noyon. Provision le 19 novembre.

1752 : Mort de Jean-Baptiste Basset, président en la Cour des Monnaies, membre de l'Académie. (Né le 20 juillet 1717, à Lyon).

1793 : Arrêté des représentants Dubois-Crancé et Gauthier, pris à Grenoble, requérant des huit départements voisins de Lyon, un contingent de 13.200 gardes nationales pour marcher contre la ville.

1855 : Acte de cession du collège d'Oullins à l'ordre des Dominicains enseignants du père Lacordaire.

1855 : Secousse sismique de plusieurs secondes ressentie à Lyon. Aucun dégât.

1860 : Mort de Jean de Lacroix-Laval, ancien maire de Lyon. Orliénas. (Né à Lyon, le 18 mai 1782).

1870 : Mort du poète Pierre Antoine Dupont. Lyon (1er). (Né à Lyon, le 23 avril 1821). Inhumé à la Croix-Rousse (anc.), allée 13.

1874 : Loi décidant la création d'une nouvelle ceinture d'ouvrages autour de plusieurs places fortes, dont celle de Lyon.

1876 : Constitution de la compagnie "Chemin de fer de Lyon à Fourvière et St Just", qui reprend l'actif de la compagnie liquidée le 20 mars. Devient, en 1883, "Compagnie du chemin de fer de Fourvière et Ouest Lyonnais".

1886 : A St Jean, sacre de Mgr Gouthe-Soulard, curé de St Pierre de Vaise, nommé archevêque d'Aix ; Mgr Thibaudier, évêque de Soissons.

1895 : Mort de Casimir Julien Charles Echernier, architecte, membre de l'Académie. Lyon (2e). (Né à Albi, le 18 février 1818). Inhumé à la Croix-Rousse ancien, carré 9.

1901 : Élections cantonales. Renouvellement pour 4 cantons. Elus : Gourd, rallié ; Coste-Labaume, républicains ; Marietton, républicains socialistes ; Robin, radical.

1907 : Pose d'une affiche antimilitariste sur les murs de Lyon. Procès des auteurs devant la Cour d'assises (acquittement général, le 30 novembre).

1910 : Mort de Jules Brunard, adjoint au maire, député du Rhône. Charbonnières. (Né à Cublize, le 6 mai 1837). Inhumé à La Guillotière.

1914 : Réunion publique à Vaise, place de la Pyramide, pour la candidature de Marius Moutet, socialiste, contre Mermillon, socialiste, dans une élection législative partielle. Discours de Jean Jaurès, contre la guerre.

1944 : Dans la nuit, bombardement allié à Chasse, Grigny ; point visés : installations ferroviaires. Nombreux morts à Chasse et Ternay.

1962 : Jacques Soustelle, en exil, adresse au Maire de Lyon sa démission du Conseil municipal.

1972 : Achèvement de la reconstruction du Grand Drôme de l'Hôtel-Dieu, et de la pose du groupe portant la croix.

1984 : Mort d'André Latreille, ancien doyen de la Faculté des Lettres, membre de l'Académie, membre correspondant de l'Académie des Sciences morales. Neuville-sur-Saône. (Né à Lyon 3e, le 29 avril 1901). Inhumé à Neuville, anc. cim.

Les commentaires de nos lecteurs les plus avertis quant à l'histoire de Lyon sont évidemment les bienvenus. Et pour poursuivre cette redécouverte de la ville à travers les siècles, rendez-vous sur le site des archives municipales.