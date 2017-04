Ça s'est passé un 24 avril à Lyon : le premier vol Lyon-Londres

Une petite anecdote brillante peut suffire à changer des conversations politiques à la machine à café. Pour aider ses lecteurs dans cette tâche, Lyon Capitale vous rappelle les faits historiques qui ont marqué les 24 avril lyonnais au fil des siècles.

1455 - Acte consulaire accordant à François Sasset et ses compagnons, "facteurs de Cosme de Médicis", qui veulent s'installer à Lyon, le bénéfice des franchises et privilèges de la Ville et l'exemption fiscale pendant dix ans.

1595 - Les troupes royales réoccupent Vienne.

1664 - Les Trinitaires achètent un tènement au bas du Gourguillon.

1712 - Ouverture d'une grande mission donnée dans toute la ville par les jésuites, sur l'invitation de l'archevêque (Claude de Saint-Georges). Dure jusqu'au 26 mai. Prolongé au 31.

1785 - Installation de la loge maçonnique de "La Régularité". Vénérable : Billet.

XIXe siècle : Pierre-Bénite détachée d'Oullins

1802 - Publication à Lyon du Concordat.

1804 - Constitution de la Chambre des notaires de Lyon.

1869 - Décret impérial érigeant en commune la section de Pierre Bénite, détachée d'Oullins.

1873 - Exécution capitale de Vacher, assassin d'un tailleur à St Georges de Reneins.

1877 - Décret du président de la République, constituant l'enseignement de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de Lyon. Création véritable de la Faculté.

XXe siècle : premier vol Lyon-Londres

1937 - Mort de Paul Gignoux, enfant de huit ans, frappé à coups de pierre par des écoliers, à la Croix-Rousse. Emotion et polémique contre l'école laïque. Inhumé à la Croix-Rousse.

1970 - Inauguration de l'hôpital cardiologique, par le Premier ministre Chaban-Delmas

1973 - Vol inaugural de la ligne Londres-Lyon, de la Compagnie "Cambrian-Airways". Visite à Lyon du lord-maire de Birmingham (F. Hall).

1978 - René Caille est élu président de la Fédération départemental du R.P.R., en place de Louis Joxe.

1985 - Mgr Albert Decourtray est créé cardinal. Consistoire le 25 mai.

1986 - Inauguration de la résidence d'HLM Dupasquier à la Grande Côte : 83 logements.

Les commentaires de nos lecteurs les plus avertis quant à l'histoire de Lyon sont évidemment les bienvenus. Et pour poursuivre cette redécouverte de la ville à travers les siècles, rendez-vous sur le site des archives municipales.