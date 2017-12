Ça s’est passé un 22 décembre : la caserne Part-Dieu cédée à la Ville

De la cession de la caserne de la Part-Dieu à la Ville, en 1960, au décret présidentiel de 1892, autorisant Lyon à ouvrir une Exposition universelle, internationale et coloniale, Lyon Capitale se remémore les faits qui ont marqué les 22 décembre lyonnais au fil des siècles.

©Creative Commons La caserne accueillait des régiments de cavalerie et d'artillerie

1555 : Lettres royaux nommant Néry de Tourvéon lieutenant général en la ville de Lyon et pays de Lyonnais.

1665 : Lettres de commission d'intendant de Lyon, Lyonnais, Forez, Beaujolais et Dauphiné, pour François Dugué. Prend ses fonctions le 24 mars 1666.

1675 : Séjour à Lyon du philosophe anglais John Locke.

1788 : Dernière Oraison doctorale de la Saint-Thomas (par Me Vianès).

1790 : "Sentiments de deux ecclésiastiques sur les affaires présentes, ou Adresse aux citoyens réunis sous le titre des Amis de la Constitution" par les frères Jolyclerc. Il y aura en tout neuf fascicules, jusqu'au 30 mars. Constitutionnel.

1801 : Premier numéro du "Journal de Lyon et du Midi", publié par Delandine et Dumas, chez Ballanche et Barret. Dernier numéro : 20 mars 1802.

1802 : Ordonnance du commissaire général de police, interdisant "toutes réunions nocturnes pour l'exercice du culte catholique" dans la nuit de Noël.

1823 : Fêtes et réceptions en l'honneur des régiments rentrant d'Espagne.

1823 : Bref apostolique nommant administrateur du diocèse de Lyon Mgr Gaston de Pins, évêque de Limoges. Confirmé par ordonnance royale du 28 janvier. Nommé archevêque in partibus d'Amasie, le 3 mai.

1844 : Mort d'André Galle, médailleur. Paris. (Né à St Etienne, le 27 mai 1761).

1844 : Mort de Laurent Hippolyte Leymarie, peintre. St Rambert en Bugey, Ain. (Né à Lyon, le 10 novembre 1809).

1857 : Mort de Charles Lagrange, ancien insurgé d'avril 1834, député de la Seine en 1849. La Haye (Hollande). (Né à Paris, le 28 février 1804).

1860 : Ordination sacerdotale, à St Jean, des frères Édouard, dit Joseph, et Achille, dit Augustin, Lémann, juifs convertis.

1868 : Mort de Léonard Deroche de Longchamp, ancien Conseiller à la Cour, ancien président de la Caisse d'épargne.

1870 : Mort de Gaspard Jean Maurice Simonnet, avoué, écrivain. Trévoux (Ain). (Né à Lyon, le 17 janvier 1827).

1876 : Le conseil municipal de Villeurbanne décide la démolition de la colonne qui supportait la statue de Napoléon.

1886 : Acte par lequel la Compagnie des bateaux omnibus se divise et crée à partir d'elle la "Compagnie des bateaux parisiens", à qui elle cède son service de navigation sur la Seine et la Marne.

1892 : Décret présidentiel autorisant la Ville de Lyon à ouvrir, en 1894, une Exposition universelle, internationale et coloniale.

1899 : Exposition internationale du cycle, de l'automobile, et des industries qui s'y rattachent. Premier salon lyonnais de l'automobile, cours du Midi. Palmarès, le 7 janvier.

1902 : Mort d'Antoine Catherin, dit Antoine, Terme, conservateur du Musée des tissus. Lyon. (Né à Lyon, le 30 mars 1828) (fils de Jean- François). Inhumé à Loyasse.

1903 : Loi sur les grands travaux d'aménagement fluvial. Pour le Rhône, le Sénat les a réduits à la création des canaux du Rhône à Sète et à Marseille.

1918 : Forte crue du Rhône. Le 25, la passerelle métallique de l'Exposition est emportée.

1924 : Mort du docteur Edouard Weill, pédiatre, professeur à la Faculté. Lyon 2e. (Né à Haguenau, Bas-Rhin, le 8 février 1858).

1926 : Exposition des projets du 3e concours de la Société d'Embellissement de Lyon (utilisation des terrains militaires de la Part-Dieu).

1929 : Inauguration d'un médaillon de Joannis Raclet, à l'Institut bactériologique.

1936 : Constitution du groupe informel "Témoignage" : peinture, sculpture, poésie.

1944 : A Valence, congrès des Comité de Libération de onze départements (Ain, Hautes-Alpes, Ardèche, Drôme, Isère, Jura, Loire, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie). Affirment les droits et devoirs des C.D.L.

1952 : Démolition, par l'explosif, d'une première arche du Pont de la Guillotière (2e arche rive gauche).

1955 : Le marché forain couvert de fin d'année se tient sur le cours de Verdun.

1960 : Acte de cession de la caserne de la Part-Dieu à la Ville, par le ministre des Armées. L'accord de principe était acquis depuis le 21 novembre 1958.

1970 : Inauguration de la nouvelle Ecole Dentaire, à la Buire.

1970 : Inauguration de la salle de la Cigale, achetée et restaurée par la Ville.

1971 : A Lyon, l'Assemblée générale extraordinaire de Péchiney approuve la fusion de la Société avec Ugine-Kuhlmann.

1980 : Visite à Lyon de l'ambassadeur de Pologne.

1983 : Chemin de Fer de l'Est Lyonnais. Le Conseil Général du Rhône décide de ne pas renouveler le contrat passé avec la Société Nouvelle de l'Est Lyonnais.