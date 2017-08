Ça s'est passé un 22 août : l'armée de la Convention bombarde Lyon

De la confirmation des privilèges de l'abbaye de l'Ile-Barbe par Charles de Provence en 861 (le plus ancien acte original conservé pour la région), au bombardement de la ville à 11 heures du soir par l'armée de la Convention en 1793, Lyon Capitale rappelle à ses lecteurs les événements historiques ayant marqué les 22 août lyonnais au fil des siècles.

© Tim Douet Lyon – La place Bellecour vue de Fourvière.

861 : Charles de Provence confirme les privilèges de l'abbaye de l'Ile-Barbe. Le plus ancien acte original conservé pour la région.

1670 : Lettres de provisions de procureurs du roi en la Sénéchaussée pour Jean Vaginay. Reçu au Parlement le 3 septembre.

1762 : Jean Baillon, intendant de la Rochelle, est nommé intendant de Lyon, en place de J.B. de La Michodière, nommé à Rouen.

1763 : Arrêt du Conseil attribuant au Bureau des Finances l'autorité en matière de volerie dans la ville de Lyon (alignements, pavage, etc.) jusque là exercée par le Consulat.

1786 : Séjour à Lyon de Napoléon Bonaparte, lieutenant d'artillerie au régiment de la Fère, dont l'escadron est venu à Lyon à cause de l'émeute des tisseurs. Il loge chez la dame Blanc, chemin de Montribloud.

1791 : Arrêté du Directoire du District désignant Philippe-Auguste Hennequin et le P. Joseph Janin pour inventorier les tableaux et oeuvres d'art spoliés par la Nation et les conserver en lieu sûr (= au palais Saint-Pierre).

1793 : L'armée de la Convention commence le bombardement de la ville à 11 heures du soir.

1795 : Constitution de l'an III. L'article 183 prescrit que les communes de plus de 100.000 habitants seront partagées en trois municipalités au moins.

1798 : Mort de Joseph Steinman, ancien recteur de la Charité, ancien échevin. Lyon. (Baptisé à Lyon, Saint-Nizier, le 4 décembre 1726). Inhumé en l'ancienne église des Carmélites, puis (1821) à Loyasse.

1824 : Bénédiction de la première église St Charles de Serin.

1837 : Mort de Marie Jacques Philippe Mouton de la Clotte, dit Mouton-Fontenille, directeur du Jardin des plantes, et membre de l'Académie. Lyon. (Né à Montpellier, le 8 septembre 1769).

1852 : Inondation du Rhône. Place Bellecour et plusieurs rues dans le centre inondées. Le 22, la digue du Grand Camp est crevée, les Brotteaux et les Charpennes sont inondés. Gros dégâts.

1854 : Décret nommant recteur de l'académie de Lyon l'abbé Joseph Mathias Noirot, inspecteur général de l'enseignement secondaire (admis à la retraite par décret du 28 septembre 1856).

1854 : Décret attribuant à l'académie de Lyon les départements du Rhône, de l'Ain, de la Loire et de la Saône-et-Loire.

1862 : Première séance de la Chambre de commerce dans son nouveau local du Palais du commerce.

1873 : Tenue, à Lyon, du 2e Congrès de l'Association française pour l'avancement des sciences.

1881 : Ouverture de la ligne de tramway Bellecour-Oullins (ligne 10).

1894 : Tenue à Lyon du congrès national des syndicats agricoles, organisé par l'Union du Sud-est, à l'occasion de l'Exposition universelle.

1897 : Course de tricycles et voitures automobiles Lyon-Uriage.

1919 : Le Conseil général du Rhône décide de créer un office d'habitations à bon marché.

1949 : Mort de l'abbé Laurent-Marie-Joseph Rémillieux, curé fondateur de St Alban. Lyon 7e. (Né à Lyon 2e, le 26 février 1882).

1984 : Le Conseil des ministres transfère le Commissaire de la République (Olivier Philippe) à la région d'île de France, et le remplace par Jacques Corbon, commissaire de la région Midi Pyrénées.

1984 : Mort d'Auguste Pinton, professeur d'histoire, ancien conseiller municipal, ancien ministre. Lyon 3e (Hôpital E. Herriot). (Né à Lyon 1er, le 25 août 1901).

Les commentaires de nos lecteurs les plus avertis quant à l'histoire de Lyon sont évidemment les bienvenus. Et pour poursuite cette redécouverte de la ville à travers les siècles, rendez-vous sur le site des archives municipales.