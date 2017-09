Ça s'est passé un 21 septembre : 116 étudiants chinois arrêtés

De la célébration de la fête des Sans-Culottides en 1794 à l'arrestation de 116 étudiants-ouvriers chinois qui exigeaient leur intégration à l'Institut Franco-chinois en 1921, Lyon Capitale rappelle à ses les faits historiques ayant marqués les 21 septembre au fil des siècles.

© IFC Institut Franco-Chinois de Lyon

1466 : Sacre de l'archevêque Charles de Bourbon, en la cathédrale, après son entrée solennelle.

1593 : Une assemblée générale constitue le duc de Nemours prisonnier à Pierre Scize.

1602 : Inondation de la Saône.

1739 : François de la Rochefoucauld, marquis de Rochebaron, est nommé commandant pour le Roi en Lyonnais, Forez et Beaujolais, en place de Pierre de Masso, décédé.

1751 : Décret du Cardinal de Tencin, archevêque de Lyon supprimant le prieuré de Notre-Dame de Blyes et la communauté de Blyes à Lyon, et unissant ses biens au chapitre de Neuville-les-Dames.

1762 : Mort du P. Charles-Pierre-Xavier Tolomas, jésuite, membre de l'Académie. (Né à Avignon, 1705).

1784 : Mort d'Antoine-François Prost de Royer, ancien Lieutenant de Police. Lyon (Saint-Nizier). (Né le 5 septembre 1729, à Lyon, Sainte-Croix).

1791 : Départ pour l'Armée du Rhin du 1er bataillon de volontaires de Rhône-et-Loire, sous les ordres du Commandant, Charles Sériziat.

1794 : Célébration de la fête des Sans-Culottides.

1817 : Elections législatives. Elus, trois ultras : Magneval, Fargues, Cotton.

1843 : Pose de la première pierre du nouveau pont du Change, par le duc de Nemours.

1852 : Séjour du Prince Président. Le 20 septembre, inauguration de la statue de Napoléon, place Perrache.

1852 : Mort de Chanay, député du Rhône. Lyon.

1870 : Réunion houleuse salle Valentino, à la Croix-Rousse. À la sortie, le procureur de la République est arrêté par la garde nationale, est mis au violon, il est libéré le matin.

1878 : Départ, pour l'Exposition universelle de Paris, d'une délégation ouvrière subventionnée par la Ville de Lyon, le Conseil général et la Chambre de commerce.

1906 : Premier congrès régional des petits et moyens commerçants et industriels du Sud-Est. Tenu à Lyon, organisé par l'Alliance des chambres syndicales patronales de Lyon.

1912 : Un incendie détruit le clocher de l'église St Just.

1921 : Cent-seize étudiants-ouvriers chinois, venus de toute la France, exigent leur intégration à l'Institut Franco-chinois. Cent quatre sont embarqués de force pour la Chine le 4 novembre. Les autres se cachent. "Marche de l'Université de Lyon" ("Li Da Yundong").

1942 : Cinq commandos d'agents de la SIPO-SD et de l'Abwehr s'installent discrètement en zone libre. Le plus important, à Lyon-Charbonnières.

1967 : Inauguration d'une salle des sports, 53 rue Philippe de Lassalle. Par le maire Louis Pradel.

1972 : Premier numéro de l'hebdomadaire "Résonance-Vie Lyonnaise", fusion des deux revus "Résonance" et "La Vie Lyonnaise".

1972 : Inauguration officielle, par Louis Pradel, de l'ensemble commercial du complexe touristique de la "Porte de Lyon" (Dardilly).

1977 : Colloque du C.N.R.S. sur les Martyrs de Lyon en 177.

1978 : "Symposium du Conseil de l'Europe" à Lyon. Thème : "Des pratiques socioculturelles à une politique de l'animation". Se tient au musée de la civilisation gallo-romaine.

1979 : Journées de rencontre et d'étude entre les syndicats français C.G.T. et C.F.D.T., et le syndicat allemand D.G.B. (du land de Hesse), à Lyon.

1981 : Visite à Lyon des ambassadeurs auprès de l'O.C.D.E.

1981 : Tenue à Lyon du 45e congrès international du P.E.N-club.

1984 : Sous une énorme tente dressée place Bellecour exposition organisée par l'I.N.S.E.R.M. (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale). (Informations sur la recherche et les découvertes en matière médicale).

1986 : Visite à Lyon de Monseigneur Virgil Gheorgiu, écrivain roumain. Sermon à la messe de 17 h à Fourvière, dimanche 21.