Ça s’est passé un 21 décembre : John Locke séjourne à Lyon

Du séjour à Lyon du philosophe anglais John Locke en 1675, à la mort du sculpteur Michel Perrache en 1750, Lyon Capitale se remémore les faits qui ont marqué les 21 décembre lyonnais au fil des siècles.

©DR John Locke, philosophe anglais

1421 : Première Oraison doctorale de la Saint-Thomas, dont l'existence soit certaine (par Jean Leviste).

1594 : Première Oraison doctorale de la Saint Thomas prononcée en français (par Pierre Mathieu).

1655 : L'oraison doctorale de la Saint-Thomas est, pour la première fois, prononcée dans la grande salle de l'Hôtel de Ville (au lieu de Saint Nizier).

1661 : Pose de la première pierre du nouveau pont de l'Archevêché, prévu en pierre. Seule sera construite la culée de rive droite, le pont reste en bois.

1675 : Séjour à Lyon du philosophe anglais John Locke.

1750 : Mort du sculpteur Michel Perrache. Lyon. (Né le 12 juillet 1686, à Lyon.) Inhumé dans l'église des Cordeliers.

1792 : Joseph Chalier est élu président du Tribunal de district à la place de Palerne de Savy. Ouvre l'audience ce jour.

1793 : Les cendres et le buste de Chalier sont présentés à la Convention, qui ordonne leur transport au Panthéon. Sur le rapport de Collot d'Herbois, la Convention approuve toute l'action des représentants à Commune-Affranchie. Le soir, aux Jacobins, Collot fait acclamer son action.

1802 : Adoption des nouveaux statuts de l' "Académie des sciences, belles lettres et arts de Lyon", définitivement restaurée.

1815 : Les derniers autrichiens quittent Lyon.

1823 : Fêtes et réceptions en l'honneur des régiments rentrant d'Espagne.

1826 : Première assemblée générale de l'œuvre des Jeunes filles incurables.

1827 : Bénédiction de l'église provisoire de St Pothin.

1831 : Adrien de Gasparin est nommé préfet du Rhône.

1839 : Mgr Maurice de Bonald, évêque du Puy, est élu archevêque de Lyon (pré convié le 27 avril 1840).

1847 : Décret pontifical approuvant la congrégation des "Religieuses de Jésus Marie".

1851 : Plébiscite approuvant le coup d'Etat. Dans le Rhône, inscrits : 155.609, votants : 124.541, oui : 102.359, non : 21.844, nuls 338.

1871 : Mort de Mgr Jean-Baptiste François Pompallier, ancien mariste, ancien évêque d'Auckland en Nouvelle Zélande. Puteaux (Seine). (Né à Lyon Nord, le 11 décembre 1801).

1872 : Inauguration des Folies Bergères, 55 avenue de Noailles, dans l'ancienne salle de patinage Rinck. (Bals, variétés, réunions publiques, patin à roulettes).

1879 : A St Jean, sacre de Mgr Lamaze, évêque d'Olympe (Océanie), par Mgr Caverot.

1880 : Rapport de l'ingénieur de la navigation Pasqueau montrant la nécessité et fixant les grandes lignes du futur port Rambaud.

1881 : Assemblée constitutive, tenue à Paris, du Cercle républicain des originaires du Rhône, vivant à Paris.

1893 : Décret confiant à la Société des forces motrices du Rhône la création du canal de Jonage, approuvée par la loi du 9 juillet 1892.

1893 : Mort d'Antoine Eugène Merget, ancien professeur de physique à la faculté des science (1864-1873), botaniste. Bordeaux. (Né à Bordeaux, le 16 août 1819).

1898 : Acte constitutif de la "Société agricole lyonnaise du Nord de l'Afrique", reçu Lombard-Morel, notaire à Lyon. C. Sonnery-Martin, A. et J. Pepin, etc. Propriété et exploitation immobilière dans le département de Constantine.

1899 : Exposition internationale du cycle, de l'automobile, et des industries qui s'y rattachent. Premier salon lyonnais de l'automobile, cours du Midi. Palmarès, le 7 janvier.

1899 : Première exposition lyonnaise du cycle et de l'automobile (deviendra le Salon de l'automobile). Annuel.

1902 : La Société du denier des écoles fonde l'œuvre des "Soupes scolaires".

1918 : Forte crue du Rhône. Le 25, la passerelle métallique de l'Exposition est emportée.

1919 : Inauguration d'un buste de Jules Courmont, oeuvre de Paul Richet, à la Faculté de médecine.

1926 : Exposition des projets du 3e concours de la Société d'Embellissement de Lyon (utilisation des terrains militaires de la Part-Dieu).

1942 : Mort du dessinateur Alexandre-François Bonnardel. Lyon 2e. (Né à Pajay, Isère, le 6 septembre 1867).

1943 : Percet père, imprimeur, Percet fils, et Henri Mazuir sont fusillés par les allemands à la Doua.

1943 : Cérémonie d'attribution du nom de Brest à la rue Centrale.

1947 : Inauguration d'une plaque à la mémoire d'Henri Mazuir, fusillé par les allemands rue du bourbonnais.

1955 : Le marché forain couvert de fin d'année se tient sur le cours de Verdun.

1963 : Inauguration d'une plaque à la mémoire de Xavier Privas, sur le 72 rue E. Herriot.

1963 : Inauguration officielle des nouveaux bâtiments du musée des Tissus (ancienne salle Blanchon).

1976 : Un car de jeunes infirmes, perdu dans le brouillard, tombe dans le Rhône. Quatorze morts.

1982 : Inauguration, à l'aéroport de Bron, d'une base d'hélicoptères de la Sécurité Civile.

1984 : Visite à Lyon (Centre de planning familial), de la ministre autrichienne des droits de la femme (Mme Dohmel).

1986 : Euro-Motor, à Eurexpo. Première exposition/festival de la voiture de course.

1986 : Inauguration d'un nouveau local de la Société d'enseignement professionnel du Rhône dans l'ancien groupe scolaire de Serin.