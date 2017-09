Ça s’est passé un 1er septembre : le portail de l’Hôtel-Dieu érigé

De la pose de la première pierre du portail de l’Hôtel-Dieu, en 1706, au début des travaux de construction de la mairie annexe, place Louis-Pradel, en 1980, Lyon Capitale rappelle à ses lecteurs les événements historiques ayant marqué les 1er septembre lyonnais au fil des siècles.

1271 : Théobald Visconti, chanoine de Lyon, est élu Pape : Grégoire X.

1491 : Fondation en l'église des Jacobins, par l'imprimeur Jean Trechsel, de la confrérie de la nation allemande.

1662 : Le Consulat pose la première pierre du Couvent des Feuillants.

1668 : Premier règlement et statut consulaire pour la communauté des Poulaillers et Rôtisseurs.

1706 : Pose de la première pierre du portail d'entrée de l'Hôtel-Dieu.

1726 : Mort de Gabriel de Glatigny, avocat général en la Cour des Monnaies, membre de l'Académie. (Né le 23 juin 1648, à Lyon). 1789 : Premier numéro du "Courrier de Lyon", par Champagneux.

1790 : Premier numéro de "L'Ami de la Liberté et des moeurs", chez A. de La Roche.

1791 : Vente aux enchères des bâtiments claustraux et dépendances des Chartreux, partagés en onze lots.

1800 : Arrêté consulaire attribuant à Lyon, comme à quatorze autres villes, un ensemble de 31 tableaux pris dans les collections nationales du Louvre et de Versailles.

1801 : Décret instituant quinze musées, dont celui de Lyon.

1832 : Procès en Cour d'assises contre quatre articles du Précurseur. Le jury acquitte pour les quatre Anselme Pétetin, gérant du journal.

1841 : Neuvième session du congrès scientifique de France. Tenue à Lyon.

1843 : Les architectes Antoine-Marie Chenavard et J.M. Dalgabio, et le peintre E. Rey, quittent Marseille pour un voyage d'étude en Grèce et en Turquie. Sont de retour à Lyon le 24 février 1844.

1845 : Création de trois directions de la Poste (ou recettes locales) : à Vaise, la Croix-Rousse et La Guillotière. Deviendront bureaux annexes après la fusion des communes, le 24 mars 1852.

1848 : Fondation de l'Association des veloutiers unis Brosse et Cie. L'acte de société est passé le 15 mars 1849. Un prêt gouvernemental est consenti le 3 juillet 1849 (association de travail).

1859 : Arrêté portant rachat par la Ville à la Société de la rue Impériale de la Halle des Cordeliers.

1859 : Mort de l'abbé Jean Louis Joseph Marie Querbes, curé de Vourles fondateur des clercs de St Viateur. Vourles. (Né à Lyon, le 21 août 1793). Inhumé à Vourles.

1865 : Émeute au Grand Théâtre, jusque dans la rue, contre le directeur Raphaël Félix, après un arrêté du préfet supprimant "Les Débuts". L'armée intervient (infanterie et cavalerie). Félix doit se démettre.

1866 : Ouverture du chemin de fer de Sathonay à Bourg, avec raccordement à la voie déjà existante de la Croix-Rousse à Sathonay.

1870 : L'infanterie de la garde mobile du Rhône part de Lyon pour Belfort. (Les Mobiles). Elle participera au siège (13 février), formant le "16e Moblots".

1876 : Ouverture du chantier de construction du premier bâtiment de la faculté de médecine (Sud Est).

1894 : Consécration, puis ouverture au culte, de l'église Notre Dame de Bon Secours, achevée (travaux repris en 1891).

1903 : Mort de l'abbé Captier, supérieur général de St Sulpice. Rocca di Papa (Italie). (Né à Tarare, en 1828). 1919 : Ouverture du Central téléphonique Vaudrey.

1923 : L'Office municipal de placement et l'office départemental fonctionnent sous direction unique.

1946 : Premier numéro de l'hebdomadaire diocésain "L'Essor". 1961 : Nommé urbaniste de la Ville de Lyon, Charles Delfante, architecte-urbaniste, prend ses fonctions.

1972 : Ouverture du premier magasin de l'Allée Marchande en voie de rénovation ("Dorothée-bis", vêtements féminin).

1980 : Entrée en service d'une "Mairie mobile" (renseignements, fiches d'état civil, certificats simples, etc.…), dans un car aménagé. Inaugurée le 15 juillet précédent.

1980 : Début des travaux de construction de la mairie annexe, place Louis Pradel.

1986 : Lancement du journal Figaro Lyon.

1987 : Ouverture à Vaulx-en-Velin d'un ensemble de magasins d'usine, le "Second Marché". 1987 : Ouverture d'une halte-garderie, rue Desaix Lyon 3ème, gérée par la Croix Rouge.

Les commentaires de nos lecteurs les plus avertis quant à l'histoire de Lyon sont évidemment les bienvenus. Et pour poursuite cette redécouverte de la ville à travers les siècles, rendez-vous sur le site des archives municipales.