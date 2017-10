Ça s’est passé un 1er octobre : entrée en service du TGV Paris-Lyon

De la création de l’École royal académique de dessin et de géométrie à l’entrée en service du TGV Paris-Lyon, Lyon Capitale vous rappelle les événements historiques ayant marqué les 1er octobre lyonnais au fil des siècles.

1488 : André d'Epinay, archevêque de Bordeaux, est promu par le pape au siège de Lyon, en place de Charles de Bourbon, décédé. Il conserve le siège de Bordeaux avec celui de Lyon.

1498 : Inscription commémorant l'achèvement de la construction de la commanderie de St Georges, des chevaliers de St Jean de Jérusalem.

1571 : Acte de vente de la seigneurie de Cuire (partie hors les murs de Lyon) passé par l'Abbé d'Ainay au profit de Pierre Faure, sieur du Chaffaut.

1604 : Claude de Bellièvre, nommé par le Roi, est promu à l'archevêché de Lyon, en place de son frère Albert, résignataire.

XVIIIe siècle : Création de l’École royal académique de dessin et de géométrie

1737 : Règlement de la communauté de la Fabrique donnant égalité aux maîtres-marchands et aux maître ouvriers, donné par arrêt du Conseil.

1762 : Acte consulaire, confiant le grand Collège aux Pères de l'Oratoire. Confirmé par lettres-patentes du 29 avril 1763.

1769 : Création, par le Consulat, de l'Ecole royale académique de dessin et de géométrie (réorganisation de l'Ecole de dessin, saccagée en 1768).

1771 : Des livres de choeur sont, pour la première fois, utilisés à Saint Jean, pour le chant des offices.

1793 : Le Comité de Salut Public rappelle les représentants Dubois-Crancé, Gauthier et Châteauneuf-Randon, il maintient en mission Couthon, Maignet et Delaporte. La nouvelle est rendue publique sur place le 7 octobre.

XIXe siècle : Ouverture de l'École normale d'instituteurs à la Croix-Rousse

1809 : Mort du peintre de fleurs Jacques Barraban (ou Barrabaud). Lyon. (Né à Aubusson, Creuse, le 31 août 1768). Inhumé à Loyasse, allée 81.

1817 : Bref pontifical enlevant au cardinal Fesch ses pouvoirs de juridiction dans son diocèse.

1817 : Le comte Albert Madeleine de Lezay-Marnésia, préfet de la Somme, est nommé préfet du Rhône, en place du comte de Chabrol, nommé sous-secrétaire d'Etat à l'Intérieur, le 24 septembre. Installé le 27 octobre.

1826 : Mort de l'abbé Jean Wendel Wurtz, vicaire à St Nizier. (Né à Walschbron, Moselle, le ? 1765).

1828 : Inauguration de la ligne de chemin de fer d'Andrézieux à St Etienne.

1828 : Ouverture à la circulation du pont Charles X.

1832 : Ouverture du tronçon de chemin de fer Rive de Gier-St Etienne (et donc St Etienne-Lyon).

1834 : Constitution d'une société coopérative de tissage. Liquidée en 1837.

1835 : Plan général définitif d'alignement et de nivellement de la commune de la Croix-Rousse, par André Chenavard.

1839 : Ouverture du marché de La Martinière, construit par Dardel.

1841 : Entrée en service de l'entrepôt des liquides de Perrache, construit par Dardel.

1842 : Mort de l'abbé Christophe Fleury Mayol de Lupé, prêtre des Chartreux (prêtre en 1815), fondateur d'une providence d'orphelins à Cuire. (Né le 12 février 1786, à Lyon).

1856 : Numéro spécimen de la revue "Le Feuilleton", publiée par A. Péladan. Devient "La France Littéraire", 11 avril 1857. (Dernier n° : 30 novembre 1866).

1861 : Inauguration d'un monument élevé à Jacquard par la Chambre de commerce au cimetière d'Oullins. (Architecte : Clair Tisseur ; sculpteur : G. Bonnet).

1863 : Constitution de la Chambre syndicale des statuaires et sculpteurs ornemanistes de Lyon.

1864 : Mise en vente du premier volume de l'Inventaire sommaire des Archives départementales.

1868 : La Compagnie du P.L.M. supprime à compter de ce jour le service des omnibus transportant les voyageurs des gares en ville.

1870 : Le préfet Challemel Lacour fait arrêter et enfermer à St Joseph le général Mazure, commandant la division militaire. Libéré le 14 sur ordre du gouvernement.

1870 : Décret ordonnant la mise sur pied, dans le Rhône, d'un régiment de marche : la 1ère légion du Rhône.

1872 : Premier examen d'admission au Conservatoire de musique de Lyon.

1879 : Ouverture de La Martinière des filles, 20 rue Royale.

1879 : Ouverture, par Madame Finet-Estreignat, d'une maison pour jeunes aveugles, rue de la Tourette.

1883 : Mise en service du groupe scolaire de la rue Smith, à Perrache. Architecte : Hirsch.

1884 : Mise en service du groupe scolaire de la Grande rue de La Guillotière, n°128. Architecte : Bellemain.

1884 : Mise en service du groupe scolaire, avec écoles supérieures, de la rue Mazenod, angle Vendôme et Créqui. Architecte : Cognet.

1885 : Ouverture de l'École normale d'instituteurs, à la Croix-Rousse. Inauguration officielle, le 5 octobre. Architecte : M. A. Bellemain.

1885 : Mise en service du groupe scolaire de la rue de l'Ordre, à la Villette. Architecte : Dubuisson. Réception du bâtiment : 14 août.

1885 : Mise en service du groupe scolaire, 8 rue d'Écully, à La Duchère. Architecte : Porte. Réception des bâtiments le 17 août.

1886 : Entrée en service du groupe scolaire de la rue Jacquard. Architecte : De Champ.

1893 : Bénédiction et ouverture au culte de la fin de l'église de l'Immaculée Conception (dôme, choeur et trois absides). (Travaux commencés le 2 février 1892).

1899 : Visite à Lyon et réception du ministre de la Marine (de Lanessan), député du Rhône. Banquet.

1899 : Mise en service, sans inauguration, du nouveau pont d'Ainay (le 3e).

XXe siècle : Entrée en service du T.G.V. postal Paris-Lyon

1903 : Ouverture du "Foyer du Soldat", 128 grande rue de La Guillotière, par "l'Amicale-Guillotière", (Foyer laïque, sous le patronage des "Petites-A." et de la Ligue de l'enseignement).

1905 : Ouverture du bureau de poste "La Villette-Paul Bert", 71 rue Etienne Richerand.

1908 : Ouverture de l'annexe de Perrache du Lycée Ampère, 5 impasse Catelin.

1909 : Ouverture du Congrès du froid, dans le grand amphithéâtre de la faculté de médecine.

1910 : Ouverture du Bureau de Poste "Monchat", 53 cours Henri.

1919 : Inauguration de la première Foire d'Automne.

1920 : Mort d'Emile Cohendy, professeur à la Faculté de Droit. (Né le 28 avril 1851, Inhumé à Ste Foy).

1922 : Ouverture de l'Internat municipal de garçons, chemin de Tourvielle. (Primaire).

1922 : A Fourvière, sacre de Mgr Etienne Faugier, évêque auxiliaire, par le cardinal Maurin.

1925 : Ouverture de l'Internat municipal Adolphe Favre, rue Philippe de Lassalle. (Primaire).

1928 : Ouverture du bureau de poste "La Mouche", 210 rue des Culattes.

1928 : Mise en service des abattoirs et du marché aux bestiaux de la Mouche.

1944 : La passerelle Saint-Georges, coupée le 2 septembre, est remise en service.

1952 : Réunion au café de la mairie, place du Pont, pour ressusciter la Société d'Histoire de Lyon-Rive gauche et organiser une exposition sur l'histoire de la Guillotière.

1955 : Inauguration d'une plaque à la mémoire de Clair Tisseur, sur la façade du 10 rue Franklin.

1959 : Les services de la mairie du 8e arrondissement, qui fonctionnaient dans les locaux de la mairie du 7e, ouvrent dans le nouveau bâtiment provisoire, place du Bachut.

1962 : Inauguration du Centre de réadaptation de Lyon, 61 avenue Lacassagne, par le ministre du Travail (G. Grandval).

1971 : Entrée en activité de l'association de soins à domicile Lyon-Nord.

1973 : Ouverture du chantier de construction de l'hôtel de la Communauté Urbaine, premiers terrassements.

1984 : A l'hôpital Debrousse, ouverture d'une "Unité hors germes", pour le traitement d'enfants leucémiques.

1984 : Le Directeur des Arts plastiques au Ministère de la Culture installe le Centre International d'Art Contemporain, qui succède au Nouveau Musée (à Villeurbanne).

1984 : Entrée en service du T.G.V. postal Paris-Lyon.

1984 : Ouverture de l'Institut "Arts et Techniques de la Maison", école professionnelle privée.

1984 : Ouverture, à Florence, du 17e Congrès international du notariat latin, présidé par Louis Chaine, notaire à Lyon.

1985 : Mise en service et inauguration des nouvelles lignes 17 (Bellecour-Basses Barolles), 85 (Perrache-Charly), 88 (Perrache-Jules Courmont) et de la ligne 47 prolongée jusqu'à Jules Courmont.

1986 : Ouverture d'un magasin hypermarché Mammouth à la Porte de Lyon (sur Dardilly et Limonest). Inauguration officielle le 30 septembre.

1987 : Emmanuel Krivine, nommé en février, chef de l'orchestre national de Lyon, prend ses fonctions.