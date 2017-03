Ça s'est passé un 19 mars à Lyon : incendie à l'hôtel de ville

Il suffit parfois d'une petite anecdote bien tournée pour égayer un repas en famille ou un brunch entre amis. Pour aider ses lecteurs à divertir leur compagnie dominicale, Lyon Capitale rappelle les faits historiques qui ont marqué les 19 mars lyonnais au fil des siècles.

Eliot LUCAS L'Hôtel de ville vue de la place de l'Opéra

1513 - Un incendie ravage l'hôtel de ville, rue Longue, détruisant des archives.

1599 - Les religieuses clarisses, arrivées à Lyon le 15 mars, venant de Bourg, commencent la vie commune dans une maison de la rue Buisson.

1647 - Traité entre le Consulat et les "Architectes hydrauliques" Michel et Thomas Leroy d'Avignon, père et fils, pour la construction d'une machine élévatrice d'eau, au port Notre-Dame (= place Tolozan). Aucun résultat.

1795 - Renard, ancien terroriste, et Revilly, ancien dénonciateur, sont tués par la foule, en pleine rue.

XIXe siècle : des débris antique place Trion

1848 - Deux arrêtés d'Emmanuel Arago, instituant le doublement des contributions directes et un impôt sur le capital, et interdisant de faire sortir de Lyon, sans autorisation, plus de 500 francs en numéraire.

1858 - Traité entre la Ville et la Société de la rue Impériale, pour la création de la rue Childebert.

1864 - Découverte de nombreux débris antiques (poteries, fragments de sculpture et de colonnes), place de Trion.

1898 - Acte constitutif de la "Compagnie Lyonnaise Indochinoise", reçu Canavy, notaire à Lyon. (Président : V. Pila). Commerce, exploitations industrielles, agricoles, minières, etc. assemblée constitutive, le 4 avril.

XXe siècle : jour de réélection pour Louis Pradel

1909 - Grève des postiers.

1913 - Manifestation étudiante , organisée par l'Action française, en faveur de la loi de trois ans. Cortège, heurts avec la police.

1965 - Louis Pradel est réélu maire de Lyon. Premier adjoint : A. Tapernoux.

1966 - Démolition du barrage de la Mulatière sur la Saône.

1971 - Manifestation de 15. 000 agriculteurs dans les rues de Lyon, contre le prix du lait.

1971 - Louis Pradel est réélu maire de Lyon.

Les commentaires de nos lecteurs les plus avertis quant à l'histoire de Lyon sont évidemment les bienvenus. Et pour poursuivre cette redécouverte de la ville à travers les siècles, rendez-vous sur le site des archives municipales.