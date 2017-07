Ça s’est passé un 13 juillet : des bateaux au parc de la Tête-d’Or

De la mise en service de bateaux sur le lac de la Tête-d’Or en 1861 à l’inauguration du pont Gallieni sur le Rhône en 1891, Lyon Capitale se remémore les événements qui ont marqué les 13 juillet lyonnais au fil des siècles.

1245 : Aimery se démet de l'archevêché de Lyon, dont est pourvu Philippe de Savoie.

1375 : Jean de Talaru, doyen du chapitre, est promu à l'archevêché de Lyon, en place de Charles d'Alençon, décédé.

1696 : Arrêt du Conseil unissant à l'Hôtel-Dieu de Lyon les maladreries de Vaise et de la Guillotière, et les hôpitaux de Brignais, Taluyers, Plambost (à Limonest) et l'Arbresle, avec leurs droits et leurs charges.

1789 : Assemblée d'électeurs du Tiers, au palais de Roanne : envoie une adresse à l'Assemblée Nationale, adhérant à tout ce qui s'est fait à Paris depuis le 17 juin.

1793 : Arrêté de la Commission populaire de Rhône-et-Loire organisant la force armée départementale.

1796 : Vente aux enchères de la chapelle et bâtiment des Pénitents de la Miséricorde, cour des Carmes, à Benoît Bona-Christave.

1800 : Assemblée de restauration de l'Académie, chez le préfet Verninac : arrêté préfectoral rétablissant l'Académie sous le nom d'Athénée et fixant ses statuts.

1803 : Erection de la paroisse succursale de St François de Sales.

1808 : Achat par la Ville d'une partie des bâtiments de l'Antiquaille. Le premier quart à déjà été acheté le 5 avril 1806. 1815 : Violente agitation populaire contre la défaite et la capitulation signée par Suchet. La maison Sermézy, à Bellecour, est pillée et saccagée (13 juillet). 1815 : Adieux du préfet Pons.

1829 : Le bateau" Le Pionnier", de la Compagnie des bateaux à vapeur sur le Rhône, parti de Lyon le 7 juillet, remonte le Rhône d'Arles à Lyon. Première remontée du Rhône par la vapeur.

1848 : Arrêté préfectoral dissolvant les gardes nationales de Lyon et des communes suburbaines.

1849 : Arrêté du maire réglementant le fonctionnement des diverses compagnies de transport en commun.

1850 : Tenue du Concile provincial de Lyon, par le cardinal de Bonald. Se tient aux Chartreux.

1856 : Mort du baron Augustin Pierre Isidore Polinière, médecin de l'Hôtel-Dieu puis de la Charité, président du conseil des Hospices et de nombreuses institutions, membre de l'Académie. Lyon. (Né à Vire, Calvados, le 15 décembre 1790). 1861 : Mise en service de bateaux sur le lac de la Tête d'or ; les "Gondoles omnibus".

1872 : Acte d'achat de l'ancien hôtel de Villeroy, rue de la Charité, par la société de l'École de commerce aux religieuses de l'Adoration Réparatrice.

1880 : Mort de Paul Auguste Allut, ancien capitaine de cavalerie, érudit. Marseille. (Né à Pierre Bénite, le 30 octobre 1794). Inhumé à Loyasse, allée 10. 1883 : Inauguration d'un kiosque à musique, place Morand. Construit par Bertin et Deville; cafetiers.

1891 : Le 4e concours national de tir a lieu à Lyon.

1891 : Inauguration du pont du Midi, sur le Rhône (= Galliéni).

1894 : Concours international de tir, à Lyon.

1897 : Mort de Georges Brialou, receveur d'octroi, ancien député de La Guillotière. Créteil (Seine). (Né à Lyon, le 14 février 1833). 1904 : Concours international de tir.

1906 : Congrès des syndicats indépendants de femmes.

1914 : Visite du ministre des Colonies (Raynaud) à la section coloniale de l'Exposition internationale.

1916 : Mort du général Victor-Joseph-Antoine Meunier, ancien gouverneur de Lyon. Paris. (Né à Chalamont, Ain, le 28 avril 1848). 1933 : Pose d'une plaque, sur le mur de la Bibliothèque, pour rappeler l'expérience du "pyroscaphe" de Jouffroy d'Abbans.

1941 : Le général Frère est nommé commandant d'un groupe de divisions, à Clermont.

1946 : Karcher, de la Feldgendarmerie de Roanne, et Thurin, condamné par la Cour de Justice, sont fusillés à la Duchère.

1968 : Inauguration à la Duchère du monument aux morts d'Oran, apporté d'Algérie.

1968 : Inauguration officielle du terrain de camping caravaning du complexe touristique de la "Porte de Lyon" (sur Dardilly). Equipement achevé.

1970 : Visite à Lyon du cardinal Joseph Slipyi, archevêque-majeur de l'Eglise catholique d'Ukraine.

1972 : Mort de Joannès-Marcel Dargent, chirurgien, directeur du Centre Léon Bérard, dans un accident de voiture. Saint-Prix (Allier). (Né à Lyon 1er, le 19 octobre 1908). Inhumé à la Croix-Rousse.

1978 : Le poste de déléguée nationale à la Condition féminine est vacant, par démission de Melle Jacqueline Nonon.

1982 : Première émission de "Radio Judaïca".

Les commentaires de nos lecteurs les plus avertis quant à l'histoire de Lyon sont évidemment les bienvenus. Et pour poursuivre cette redécouverte de la ville à travers les siècles, rendez-vous sur le site des archives municipales.