Ça s’est passé un 12 juillet : François Ier entre à Lyon

De l’entrée solennelle de François Ier en 1515 à l’exécution par la Gestapo de 197 détenus du fort de Montluc en 1944, Lyon Capitale se remémore les événements qui ont marqué les 12 juillet lyonnais au fil des siècles.

© DR François 1er

1429 : Mort de Jean Le Charlier, dit Gerson, chancelier de l'Université de Paris. Lyon (cloître St Paul). (Né à Gerson, Barby, Ardennes, le 14 décembre 1363). Inhumé à St Laurent (cloître St Paul).

1515 : Entrée solennelle de François 1er.

1704 : Premier emprunt fait par la Ville de Lyon sur la place de Gênes, pour satisfaire aux taxes royales.

1763 : Arrêt du Conseil concluant le procès entre la Ville et le Bureau des Finances, et attribuant à ce dernier la compétence en matière de voierie.

1767 : Yves-Alexandre de Marbeuf, comte de Lyon, nommé évêque d'Autun en avril, est sacré à Saint-Jean.

1777 : Séjour privé de l'empereur Joseph II à Lyon. (Loge à l'hôtel d'Artois, rue de l'Arsenal).

1793 : Deux décrets de la Convention / 1) Mettant hors la loi le "Congrès départemental" (=commission populaire) de Lyon, et donnant ordre d'intervenir militairement à Lyon. 2) Punissant de mort ceux qui retiendront à Lyon des armes destinées aux armées, et nommant les représentants M.-F. Delaporte et J. Reverchon commissaires en Saône-et-Loire, Rhône-et-Loire et Ain.

1793 : Arrêté du département de la Saône-et-Loire décidant de faire marcher ses forces contre Lyon.

1815 : Violente agitation populaire contre la défaite et la capitulation signée par Suchet. La maison Sermézy, à Bellecour, est pillée et saccagée (13 juillet).

1829 : Le bateau" Le Pionnier", de la Compagnie des bateaux à vapeur sur le Rhône, parti de Lyon le 7 juillet, remonte le Rhône d'Arles à Lyon. Première remontée du Rhône par la vapeur.

1848 : Installation du préfet Ambert.

1856 : Mort de Adolphe Cobrat, ancien chirurgien-major de la Charité. Inhumé à Loyasse, allée 9.

1867 : Séjour à Lyon du roi de Suède se rendant à Vichy.

1869 : Mort de Jean Baptiste François Marie Montherot, poète, membre de l'Académie. Pérouges (Ain). (Né à Lyon, Ainay, le 9 mars 1784).

1872 : Acte d'achat de l'ancien hôtel de Villeroy, rue de la Charité, par la société de l'École de commerce aux religieuses de l'Adoration Réparatrice.

1874 : Séjour à Lyon, et visite, des ambassadeurs birmans.

1876 : Mort de Jean-Pierre Paul Sauzet, ancien président de la Chambre des députés, ancien ministre, membre de l'Académie. Lyon. (Né le 23 mars 1800, à Lyon). Inhumé à Loyasse, allée 5.

1886 : L'Hôtel de Ville est classé monument historique.

1891 : Le 4e concours national de tir a lieu à Lyon.

1891 : A St Jean, sacre de Mgr Chausse, évêque de Comana, vicaire apostolique de la Côte du Bénin, par Mgr Foulon.

1892 : Mort de l'abbé Coudour, curé de Notre dame St Vincent. Sallanches (Haute-Savoie). (Né à St Rambert sur Loire, Loire, le 3 décembre 1819). Inhumé à Loyasse.

1894 : Concours international de tir, à Lyon.

1904 : Concours international de tir.

1904 : Visite à Lyon du ministre de la Guerre (Louis Joseph André). Concours international de tir.

1906 : Congrès des syndicats indépendants de femmes.

1914 : Troisième Congrès national, à Lyon, des associations catholiques de chefs de familles.

1933 : Ouverture de l'Hôpital de Grange Blanche : transfert du service de chirurgie de R. Leriche, de l'Hôtel-Dieu.

1942 : Place des Terreaux, cérémonie d'investiture du S.O.L. (Service d'Ordre Légionnaire) en présence de l'amiral Platon et de Joseph Darnand.

1944 : La Gestapo fusille 197 détenus du fort Montluc : 22 à Genas, 52 à Grenay, 28 à Mions (enterrés à Toussieu), 40 à St Hilaire de la Côte, 40 à Sathonay-Village, 15 à St Germain au Mont d'Or.

1954 : Arrestation à Lyon d'un criminel identifié par la méthode du portrait-robot, mise au point par le commissaire Chabot, de Lyon, et utilisée pour la première fois en Europe.

1968 : Mort de Maurice Reuchsel, violoniste, compositeur, critique. 87 ans.

1970 : Visite à Lyon du cardinal Joseph Slipyi, archevêque-majeur de l'Eglise catholique d'Ukraine.

1981 : Mort du peintre René Chancrin. (Né à Villeurbanne, le 2 avril 1911). Inhumé à la Genête (Saône-et-Loire).

1984 : Première Biennale internationale de la Danse, à Lyon.

Les commentaires de nos lecteurs les plus avertis quant à l'histoire de Lyon sont évidemment les bienvenus. Et pour poursuivre cette redécouverte de la ville à travers les siècles, rendez-vous sur le site des archives municipales.