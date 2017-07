Ça s’est passé un 11 juillet : les troupes françaises entrent à Lyon

De l’inauguration de l’Exposition universelle en 1872 aux premiers travaux de démolition pour la rénovation du quartier Mercière/St-Antoine en 1964, Lyon Capitale se remémore les événements qui ont marqué les 11 juillet lyonnais au fil des siècles.

1458 : Bulle du pape Calixte III soustrayant l'archevêché de Rouen de la primatie de Lyon.

1727 : Le Consulat, pour aider l'Académie des Beaux-Arts, accepte d'acheter la nue propriété de la maison du Concert.

1729 : Fête du quartier du Bourgneuf à l'occasion de la nouvelle statue de l'Homme de la Roche. Cortège en ville et bal à Bellecour.

1738 : Bertrand-René Pallu, intendant de Moulins est nommé intendant de Lyon, en remplacement de Pierre Poulletier, nommé Conseiller d'Etat en semestre.

1777 : Séjour privé de l'empereur Joseph II à Lyon. (Loge à l'hôtel d'Artois, rue de l'Arsenal).

1793 : Loi confisquant les biens des hôpitaux au profit de la nation.

1796 : Vente de l'église de Fourvière, et dépendances, propriété du chapitre de Fourvière, à Ennemond Besson.

1815 : Le maréchal Suchet et le général autrichien de Frimont signent une suspension d'armes. Armistice ratifiée le 12.

1816 : Arrivée à Lyon du duc de Berry. Repart le 13.

1829 : Le bateau" Le Pionnier", de la Compagnie des bateaux à vapeur sur le Rhône, parti de Lyon le 7 juillet, remonte le Rhône d'Arles à Lyon. Première remontée du Rhône par la vapeur.

1869 : Réunion des ouvriers et ouvrières du moulinage salle de la Rotonde. Adhésion à l'Association internationale des travailleurs.

1871 : Le Conseil municipal décide la création d'une bibliothèque populaire avec salle de lecture ouverte tous les soirs, dans chaque arrondissement.

1874 : Séjour à Lyon, et visite, des ambassadeurs birmans.

1886 : Mort du peintre Jean Baptiste Chatigny. Lyon (2e). (Né à Lyon, le 19 janvier 1834). Inhumé à Loyasse, allée 56 (buste).

1887 : Ouverture de la ligne de chemin de fer de Lyon-St Just à Vaugneray et Mornant (31 km), créée par la "Compagnie du chemin de fer de Fourvière et Ouest lyonnais". Déclarée d'utilité publique par la loi du 21 août 1882.

1891 : Le 4e concours national de tir a lieu à Lyon.

1894 : Concours international de tir, à Lyon.

1904 : Concours international de tir.

1914 : Troisième Congrès national, à Lyon, des associations catholiques de chefs de familles.

1940 : Les troupes française rentrent dans Lyon.

1942 : Arrêté municipal portant règlement sanitaire.

1970 : Visite à Lyon du cardinal Joseph Slipyi, archevêque-majeur de l'Eglise catholique d'Ukraine.

1977 : Inauguration du parc de la Cerisaie (ancienne propriété Gillet), rue Chazière 25 (4e).

1979 : On annonce l'ouverture, à Bessenay, d'un cimetière pour chiens et chats.

1984 : Première Biennale internationale de la Danse, à Lyon.

Les commentaires de nos lecteurs les plus avertis quant à l'histoire de Lyon sont évidemment les bienvenus. Et pour poursuivre cette redécouverte de la ville à travers les siècles, rendez-vous sur le site des archives municipales.