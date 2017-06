Ça s'est passé à Lyon un 9 juin : Napoléon III dort à l’hôtel de ville

Du passage à Lyon de Napoléon III qui s'installe pour une nuit à l'hôtel de ville en 1865 à la visite à Lyon du Premier ministre de l'Inde, Rajiv Gandhi en 1985, Lyon Capitale se remémore les événements qui ont marqué les 9 juin lyonnais au fil des siècles.

Eliot LUCAS L'Hôtel de ville vue de la place de l'Opéra

1320 : Les chanoines de Lyon prêtent serment au Roi, entre les mains d'Hugues Giraud.

1563 : L'Assemblée des notables accepte de remettre la ville au Roi, et de reconnaître l'édit d'Amboise.

1578 : Première séance du bureau des finances de Lyon, créé en vertu de l'édit de Poitiers de juillet 1577. Au palais de Roanne.

1637 : Simon Maupin est nommé voyer de la Ville, en concurrence et survivance de Néry de Quibly (le remplace le 4 août).

1671 : Traité passé par le Consulat avec Germain Panthot et Thomas Blanchet, pour la peinture du plafond de la salle de la Nomination ou des Portraits, à l'Hôtel de Ville.

1714 : Mort de l'archevêque Claude de Saint-Georges. Lyon. (Baptisé à St Romain d'Urfé, le 15 avril 1632).

1790 : Assemblée électorale du Département, pour élire le Conseil Général de Rhône-et-Loire. Le Conseil élu est nommé par décret le 28 juin, et se réunit le 8 juillet.

1803 : Solennelle procession de la Fête Dieu à travers les rues de Lyon. La première procession publique depuis 1790.

1814 : Les derniers autrichiens quittent Lyon.

1826 : Inauguration et ouverture des cours de l'école provisoire de La Martinière, au Palais des arts.

1849 : La Chambre de commerce décide l'envoi à Paris d'une commission ouvrière (chefs d'ateliers et contremaîtres) pour visiter l'Exposition industrielle nationale. La première fois en France.

1857 : Traité entre la Ville et les héritiers de Combeblanche pour l'achat du domaine de la Pressianne ou de Combeblanche, à l'effet d'y établir le nouveau cimetière de la Guillotière.

1864 : Traité entre le préfet du Rhône et la "Compagnie d'éclairage au gaz de Vaise", pour l'éclairage public et particulier de l'ancienne commune de Vaise.

1865 : Revenant de Toulon, Napoléon III passe la soirée et la nuit à Lyon (couche à l'Hôtel de Ville).

1866 : Pose de la première pierre de la façade du temple maçonnique de la rue Ste Élisabeth, déclaré temple unique des loges de l'Orient de Lyon, et agrandi.

1867 : Inauguration de l'hippodrome du Grand Camp.

1869 : Constitution de la "Société anonyme des carrières de Villebois", acte reçu Mitiffiot de Belau, notaire à Lyon. Siège à Lyon.

1871 : Mort du général Guillaume Piobert, mathématicien. Durette (hameau de la Pierre). (Né à Lyon, le 30 novembre 1793).

1873 : Premier pèlerinage collectif de Lyonnais à Paray-Le-Monial. Environ 2100 pèlerins en 4 départs.

1881 : Constitution, à l'initiative de la Chambre de commerce, de la Société de crédit pour la mécanisation du tissage à domicile.

1885 : Fondation de l'Union des chambre syndicales lyonnaises.

1889 : Mort du peintre Joseph Marius Agassis. Lyon (6e). (Né à Lyon, le 30 janvier 1811). Inhumé à Loyasse.

1899 : Mort de François-Xavier Olibo, ancien directeur de l'octroi de Lyon. Vienne (Coupe-Jarret). (Né à la Roque des Albères, Pyrénées Orientales, le 26 janvier 1800). Inhumé à Vienne.

1912 : Mort de l'aviateur Albert Kimmerling, dans un accident, aérien, au camp de Châlons. (Né à Lyon, le 22 juin 1882).

1944 : La Gestapo de Lyon abat 19 de ses prisonniers, au bord de la R.N.7, à Communay (Isère).

1946 : Devant la Cour de Justice, procès de Marius Berliet et de ses fils Jean et Paul, pour intelligence avec l'ennemi. Peines de prison (2 et 5 ans et confiscation de biens).

1952 : Mort de Jean-Pierre Breton, ancien député socialiste du Rhône (1924-1928). Pommiers. (Né à St Julien, le 24 mars 1865).

1961 : Elections cantonales. Indépendants : Bruyas, Laugier, Sanoner. Action sociale : Magnin. Sans ét. : Chaine, Pradel.

1967 : Mort de Charles-Auguste-Maurice Patel, chirurgien des hôpitaux. Lyon 2e. (Né à Lyon 4e, le 13 septembre 1875).

1972 : Visite à Lyon du Président de la République (G. Pompidou) : inauguration du Centre International de Recherche sur le Cancer. (C.I.R.C.).

1975 : Inauguration de la Maison des Avocats, quai Romain Rolland.

1977 : Tenue à Lyon des premières Rencontres Internationales de Théâtre pour la Jeunesse.

1977 : Semaine publique d'action contre le travail "noir" non déclaré. 1900 contrôles, 150 infractions constatées.

1978 : Première "Semaine Internationale de l'Aviation", à Lyon, par "Aviation-Jeunesse".

1980 : Début d'émission d'un "collectif de radios libres". Musique, débats. Saisi par la police le 19 juin.

1980 : Premiers travaux de démolition du 4 de la rue Rozier (pour construction de parking souterrain et jardin).

1983 : Aux Minguettes (Vénissieux), une tour de la Z.U.P. est détruite par ordre des autorités.

1984 : Première Biennale internationale de la Danse, à Lyon.

1984 : Assises nationales des associations des jeunes issus de l'immigration. Vaulx en Velin et Villeurbanne.

1984 : Forum des communautés chrétiennes, organisé à Lyon par l'Union des oeuvres Catholiques de France (U.O.C.F.).

1985 : Visite à Lyon du premier ministre de l'Inde, Rajiv Gandhi.

1986 : Concert inaugural par Michel Chapuis sur l'orgue restauré du Temple du Change.

1987 : Mort de Monseigneur Charles Duquaire, ancien secrétaire du Cardinal Gerlier. Vernaison (né le 13 août 1907 à Lyon).

1988 : Elections législatives. Elus dans le Rhône : 9 URC (droite) 5 PS. A Lyon, 4 URC : B.Isaac, M. Noir, JM. Dubernard et R. Barre.

1988 : Pose par A. Soulier et A. Mure de la première pierre d'une salle de rock, boulevard Stalingrad.

Et pour poursuivre cette redécouverte de la ville à travers les siècles, rendez-vous sur le site des archives municipales.