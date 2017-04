Ça s'est passé à Lyon un 9 avril : le pape abdique à Lyon

Égayer la conversation d'un brunch en terrasse ou d'une balade au parc de la Tête d'Or ne tient parfois qu'à une petite anecdote bien racontée. Pour aider ses lecteurs à briller dans cette tâche, Lyon Capitale revient sur les évènements historiques ayant marqué les 9 avril lyonnais au fil des siècles.

© Tim Douet Lyon – La place Bellecour vue de Fourvière.

1449 - Le Pape Félix V abdique le pontificat, dans le couvent des Dominicains de Lyon, et redevient comte de Savoie (Amédée VIII).

1515 - Lettres anonymes dénonçant l'injustice et les exactions des Conseillers de Ville. Début de la grande querelle des Consuls et des artisans.

1600 - Les protestants, revenant du prêche, entendu au château de Chandieu, sont attaqués et maltraités par la foule, à la Guillotière.

1701 - Entrée solennelle du duc de Bourgogne et du duc de Berry. Séjour, Départ le 13.

1794 - L'Agent national près le District promulgue le tableau du Maximum des denrées et marchandises.

XIXe : retour du roi et insurrection républicaine

1800 - Arrêté du Premier consul nommant les membres du tribunal civil de première instance de Lyon.

1814 - Le Conseil général, à l'unanimité, se rallie à Louis XVIII. Proclamation solennelle du retour du Roi, place Bellecour. Cortège du Conseil municipal depuis l'Hôtel de Ville, messe en plein air. Danses.

1834 - Début de l'insurrection républicaine et ouvrière, place St Jean. Barricades aussitôt dans toute la ville. La troupe tient les ponts du Rhône et de la Saône. Les Terreaux, Bellecour et la Préfecture sont dégagés.

1848 - Cérémonie funèbre en l'honneur des insurgés d'avril 1834, et tous les "martyrs de la Liberté", place des Cordeliers.

1848 - Fondation du "Comptoir national d'escompte de Lyon". Devient en 1854 : "Comptoir d'escompte de Lyon". Escompte et réescompte, commerce des effets de banque et de commerce.

1850 - Décret instituant une caisse de retraite et de secours mutuels pour les ouvriers et employés de la Fabrique.

1871 - Les artistes du théâtre des Célestins, après l'incendie, se constituent en société, pour jouer au théâtre des Variétés, aux Brotteaux.

1878 - Ouverture de l'Hôpital St Pothin, dans les bâtiments de l'Antiquaille.

XXe siècle : la grève de la faim de l'abbé Delorme

1948 - Au Palais de Justice, grande salle d'audience de la Cour d'Appel, cérémonie d'hommage des barreaux de France au cardinal Gerlier.

1955 - Exposition Tony Garnier, à Paris, Ecole des Beaux-Arts.

1974 - "Semaine d'Amitié" Lyon-Leipzig organisée à Lyon par l'association France-R.D.A. Séjour du maire (Muller) et d'une délégation de la ville de Leipzig.

1981 - Grève de la faim de l'abbé Christian Delorme (assisté du pasteur Jean Costil) pour obtenir l'arrêt des expulsions des enfants délinquants. Succès.

1987 - Jean-Marie Le Pen tient un meeting du Front national devant 10.000 personnes au palais des sports de Gerland.

1988 - Visite à Lyon et dans le diocèse de 14 évêques texans.

Les commentaires de nos lecteurs les plus avertis quant à l'histoire de Lyon sont évidemment les bienvenus. Et pour poursuivre cette redécouverte de la ville à travers les siècles, rendez-vous sur le site des archives municipales.