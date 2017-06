Ça s'est passé à Lyon un 8 juin : réception de Charles X

De la réception du roi Louis XII à Lyon en 1501 à la grande course à pied, sur le cours du Midi, en l'honneur du sacre de Charles X en 1825, Lyon Capitale se remémore les événements qui ont marqué les 8 juin lyonnais au fil des siècles.

© Tim Douet Lyon – La place Bellecour vue de Fourvière.

1289 : Bulle de Nicolas IV ordonnant au sacristain de l'Eglise de Lyon de vendre les terrains possédés naguère par les Frères de la Pénitence de Jésus-Christ de Lyon, aujourd'hui par le Saint-Siège, pour en employer le prix à l'agrandissement des frères Mineurs.

1501 : Entrée et réception du roi Louis XII.

1562 : Institution, par le consulat protestant, de "fourriers" et nomination des premiers titulaires.

1734 : La Ville acquiert de Jacques-Annibal Claret de Fleurieu l'hôtel dans lequel loge l'Intendant depuis 1707.

1790 : Assemblée électorale du Département, pour élire le Conseil Général de Rhône-et-Loire. Le Conseil élu est nommé par décret le 28 juin, et se réunit le 8 juillet.

1792 : Le Conseil Général de la Commune décide la fonte des cloches des églises, sauf une par église, plus la grosse cloche de Saint-Jean, et celle de l'Hôtel de Ville.

1793 : Arrivée à Lyon de J.B. Robert Lindet, commissaire désigné le 3 juin par la Convention pour rétablir l'ordre à Lyon avec Albitte et Dubois-Crancé. Reçu très froidement, n'est pas écouté. Il devra quitter Lyon le 16.

1794 : Fête de l'Etre Suprême. Procession et Cérémonie à Bellecour.

1796 : Mort de Collot d'Herbois, en déportation. Cayenne.

1799 : Fête funéraire à la mémoire des plénipotentiaires français assassinés à Rastadt, célébrée dans le temple décadaire de l'Ouest (= Saint-Jean).

1802 : Mort du Général Charles Catherin Sériziat, gouverneur de la Guadeloupe. Pointe à Pitre. (Né à Lyon, St Paul, le 21 avril 1756).

1806 : Arrêté préfectoral attribuant à l'administration du Grand Théâtre le cinquième de la recette brute (déduction faite du droit des pauvres), de tous les petits théâtres et spectacles de l'arrondissement de Lyon.

1809 : Pose de la première pierre du bâtiment de la Condition des soies.

1816 : Entrée à Lyon et réception de la duchesse de Berry. Repart le 10.

1817 : Mouvements d'agitation politique dans les communes autour de Lyon (notamment St Genis Laval, et région d'Anse). L'ordre est rétabli sans coup férir dans la nuit. Rafle de suspects, le 9 juin et jours suivants.

1825 : Grande course à pied, sur le cours du Midi, en l'honneur du sacre de Charles X.

1829 : Mort de Ferdinand de Bernard de Montessus de Rully, ancien chanoine-comte de Lyon. (Né le 2 février 1745). Inhumé à Loyasse, allée 65.

1849 : La Chambre de commerce décide l'envoi à Paris d'une commission ouvrière (chefs d'ateliers et contremaîtres) pour visiter l'Exposition industrielle nationale. La première fois en France.

1856 : Passage à Lyon (une journée) du cardinal Patrizzi, délégué par le Pape pour le baptême du prince impérial. Réception solennelle par le clergé lyonnais.

1869 : Arrêté préfectoral confiant à l'administration des Hospices Civils, à compter du 1er juillet, l'Hospice des vieillards de La Guillotière.

1873 : Premier pèlerinage collectif de Lyonnais à Paray-Le-Monial. Environ 2100 pèlerins en 4 départs.

1873 : Élections municipales. 35 radicaux, 1 conservateur.

1880 : Mort de Joseph Antoine Élisée Adolphe Blanc de Saint-Bonnet. Lyon. (Né le 28 Janvier 1815, à Lyon). Inhumé à Loyasse, allée 55 (tombe Mestrallet).

1885 : Visite à Lyon du ministre des Travaux publics (Demole), pour présider le concours régional agricole.

1890 : Congrès ouvrier organisé au Cirque Rancy, par la Fédération nationale des chambres syndicales.

1893 : Mort de Léopold de Gaillard, avocat, membre de l'Académie. Bellevue, près d'Avignon. (Né à Bollène, Vaucluse, le 20 avril 1820).

1895 : Mort du docteur Paul Diday. Lyon. (Né à Bourg-en-Bresse, le 2 janvier 1812).

1944 : Décret nommant le préfet de la Loire, André Boutemy, préfet du Rhône, en place d'Edouard Bonnefoy, arrêté le 14 mai par la Gestapo.

1946 : Devant la Cour de Justice, procès de Marius Berliet et de ses fils Jean et Paul, pour intelligence avec l'ennemi. Peines de prison (2 et 5 ans et confiscation de biens).

1947 : Jean Boiron, ancien membre de la Cour Martiale, condamné à mort par la Cour de Justice le 9 octobre 1946, est fusillé dans le fort de Montessuy.

1958 : Concours international de musique tenu à Lyon pour le Bimillénaire.

1960 : Inauguration officielle de la place Raspail transformée (les travaux ont duré plusieurs mois, y compris la pousse des arbres).

1961 : Elections cantonales. Indépendants : Bruyas, Laugier, Sanoner. Action sociale : Magnin. Sans ét. : Chaine, Pradel.

1968 : Les quotidiens reparaissent (parution suspendue depuis le 21 mai).

1977 : Tenue à Lyon des premières Rencontres Internationales de Théâtre pour la Jeunesse.

1977 : Semaine publique d'action contre le travail "noir" non déclaré. 1900 contrôles, 150 infractions constatées.

1978 : Première "Semaine Internationale de l'Aviation", à Lyon, par "Aviation-Jeunesse".

1979 : Mort de l'abbé Joseph Colomb, théoricien de la catéchèse. Lyon (clinique St Elisabeth). (Né à Ste Agathe en Donzy, Loire).

1983 : Décret du Premier Ministre instituant dans le Rhône un Conseil départemental de prévention de la délinquance. Installation le 18 octobre 1983.

1984 : Première Biennale internationale de la Danse, à Lyon.

1984 : Mort du chanoine Joseph Jomand, archiviste du diocèse. Lyon (Archevêché). Né à Lyon 2e, le 3 février 1905. (Enterré à Chaponost).

1984 : Meeting de Jean-Marie Le Pen pour les élections européennes. 4000 personnes.

1985 : Festival d'architecture (expositions, visites guidées), à l'occasion du Congrès national des architectes (5-8 juin).

1985 : Assemblée de l'U.R.E.R.A. (Union Régionale des Elus Rhône-Alpes) : deux mille élus. Orateur : Raymond Barre.

1988 : Elections législatives. Elus dans le Rhône : 9 URC (droite) 5 PS. A Lyon, 4 URC : B.Isaac, M. Noir, JM. Dubernard et R. Barre.

Les commentaires de nos lecteurs les plus avertis quant à l'histoire de Lyon sont évidemment les bienvenus. Et pour poursuivre cette redécouverte de la ville à travers les siècles, rendez-vous sur le site des archives municipales.