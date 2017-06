Ça s'est passé à Lyon un 7 juin : Marius Berliet condamné en 1946

De la lettre de Charles VI établissant à Lyon un atelier royal de monnaie en 1413, à la condamnation de Marius Berliet et de ses fils Jean et Paul, pour intelligence avec l'ennemi en 1946, Lyon Capitale se remémore les événements qui ont marqué les 7 juin lyonnais au fil des siècles.

©Kevin Minions- Google street map Palais de Justice de Lyon

1413 : Lettres de Charles VI établissant à Lyon un atelier royal de monnaie.

1443 : Mort d'Isabeau d'Harcourt, qui lègue de grands biens à l'Eglise de Lyon.

1512 : Entrée solennelle des Pères du Concile de Pise-Milan, chassés d'Italie. Se dissout sans clôture formelle en juillet.

1779 : L'immeuble du Bureau de la Fabrique, (1 rue St-Dominique) est vendu aux enchères pour payer les dettes de la communauté.

1790 : Assemblée électorale du Département, pour élire le Conseil Général de Rhône-et-Loire. Le Conseil élu est nommé par décret le 28 juin, et se réunit le 8 juillet.

1795 : Décret déférant devant le tribunal criminel de l'Isère les prévenus de crimes et assassinats commis à Lyon avant et après le 9 thermidor.

1804 : Décret impérial nommant maire de la Croix-Rousse Appolinaire de Vaulserre, en place de Raymond Ravina, démissionnaire. Installé le 27 juin.

1826 : Ordonnance royale concédant le chemin de fer de St Etienne à Lyon à la Compagnie Seguin Frères et Biot.

1830 : Mort de Fleury Epinat, peintre. Lyon (né à Montbrison, Loire, le 22 août 1764).

1834 : Consécration de la nouvelle église de St Clair.

1849 : La Chambre de commerce décide l'envoi à Paris d'une commission ouvrière (chefs d'ateliers et contremaîtres) pour visiter l'Exposition industrielle nationale. La première fois en France.

1857 : Ouverture de la ligne de chemin de fer Lyon-Seyssel.

1873 : Premier pèlerinage collectif de Lyonnais à Paray-Le-Monial. Environ 2100 pèlerins en 4 départs.

1884 : Mort de Jean Joseph Émile Letiévent, ancien chirurgien-major de l'Hôtel-Dieu, professeur à la Faculté. St Rambert l'Île Barbe. (Né à Marboz, Ain, 29 août 1830). Inhumé à Loyasse, allée 9.

1885 : Visite à Lyon du ministre des Travaux publics (Demole), pour présider le concours régional agricole.

1886 : Mort de Louis Charles Alfred Deville, avoué, ancien maire du 1er arrondissement, président du Bureau de bienfaisance. Lyon (1er). (Né à Villefranche, le 17 novembre 1832).

1899 : Manifestations et contre manifestations contre et pour Loubet, les radicaux et "le Progrès", rue de la République et place Bellecour.

1923 : Fondation de la Société "Foyer du Combattant Lyonnais" (société de crédit immobilier).

1932 : Passage à l'aérodrome de Bron du Tour de France aérien.

1934 : Le culte paroissial de Ste Anne du Sacré-Coeur est transféré dans la basilique du Sacré-Coeur, chemin de Baraban. L'Eglise Ste Anne est affectée à la paroisse arménienne.

1946 : Devant la Cour de Justice, procès de Marius Berliet et de ses fils Jean et Paul, pour intelligence avec l'ennemi. Peines de prison (2 et 5 ans et confiscation de biens).

1958 : Concours international de musique tenu à Lyon pour le Bimillénaire.

1961 : Elections cantonales. Indépendants : Bruyas, Laugier, Sanoner. Action sociale : Magnin. Sans ét. : Chaine, Pradel.

1973 : Ouverture de la nouvelle salle de sculpture du Musée des Beaux-Arts, dans l'ancienne Eglise Saint Pierre.

1977 : Tenue à Lyon des premières Rencontres Internationales de Théâtre pour la Jeunesse.

1977 : Semaine publique d'action contre le travail "noir" non déclaré. 1900 contrôles, 150 infractions constatées.

1978 : Première "Semaine d'animation artistique" organisée par la Mairie du 6e arrondissement, dans la cour de la Mairie.

1978 : Première "Semaine Internationale de l'Aviation", à Lyon, par "Aviation-Jeunesse".

1978 : Visite et séjour à Lyon de l'ambassadeur de Suisse (F. de Ziegler).

1979 : Rencontres du "Club de Dakar" à Lyon (Satolas). Entretiens commerciaux et d'investissement entre représentants de douze pays d'Afrique Noire et des P.M.I. du Sud Est.

1984 : Première Biennale internationale de la Danse, à Lyon.

1985 : Festival d'architecture (expositions, visites guidées), à l'occasion du Congrès national des architectes (5-8 juin).

1985 : Mise à l'eau à Chalon-sur-Saône, pour la société Hydra-lyonnaise, d'un bateau de tourisme de 100 places, "Hydra-Lyonceau".

1987 : Meeting de douze mille enfants à Eurexpo pour le cinquantième anniversaire de l'Action Catholique des Enfants.

1988 : Elections législatives. Elus dans le Rhône : 9 URC (droite) 5 PS. A Lyon, 4 URC : B.Isaac, M. Noir, JM. Dubernard et R. Barre.

Les commentaires de nos lecteurs les plus avertis quant à l'histoire de Lyon sont évidemment les bienvenus. Et pour poursuivre cette redécouverte de la ville à travers les siècles, rendez-vous sur le site des archives municipales.