Ça s'est passé à Lyon un 6 mai : les allemands fusillent à Cours

Du séjour de Châteaubriand en 1826 à la visite du ministre de l'Industrie Alain Madelin en 1987, les faits historiques qui ont marqué les 6 mai au fil des siècles à Lyon.

1826 : Séjour de Châteaubriand à Lyon. Le 5, ovation au concert, salle de la Bourse.

1842 : Pose de la première pierre des agrandissements de l'église Notre Dame St Louis de la Guillotière.

1852 : Le télégraphe électrique entre en service entre Paris et Lyon. Il est livré au public le 8 mai.

1853 : Actes constitutifs de la Compagnie générale des eaux.

1861 : Concours agricole régional, sur le cours Napoléon (= de Verdun).

1866 : Fête hippique sur l'hippodrome du Grand Camp encore inachevé ; énorme foule. Accident (2 officiers du 6e et du 7e lancier sont tués).

1888 : Élections municipales. 40 radicaux, 14 socialistes.

1892 : Élections municipales. 34 "républicains", 5 "républicains dissidents", 8 socialistes, 1 conservateur (Chavent).

1896 : Élections municipales. 35 républicains opportunistes, 7 libéraux, 5 républicains, 5 radicaux, 2 socialistes.

Au XXe siècle, le président du Cameroun visite l'institut Mérieux

1904 : Élections municipales.

1906 : Élections législatives. Députés du Rhône : Brunard, Cazeneuve, V. Fort, Colliard, Godart, Gourd, Marietton, de Pressensé, Aynard, Normand, Bonnevay, Chabert.

1908 : Élections municipales.

1912 : Élections municipales : 22 radicaux et radicaux-socialistes, 14 progressistes et libéraux, 12 socialistes unifiés, 9 socialistes indépendants.

1923 : À l’École vétérinaire, inauguration des bustes et monuments à S. Arloing, C.-J. et L. Bredin, C. Cornevin

1935 : Élections municipales. 35 radicaux socialistes, 14 union républicaine, 8 SFIO.

1939 : L'abbé Jules Monchanin s'embarque à Marseille pour l'Inde.

1944 : Les Allemands fusillent à Cours 13 détenus du Fort Montluc.

1973 : Séjour à Lyon d'une délégation de la Chambre de Commerce de Birmingham.

1985 : Visite à l'École de police de St Cyr au Mont-d'Or, du ministre de l'Intérieur (P. Joxe) qui installe le nouveau directeur.

1987 : Visite à Lyon du président de la République du Cameroun (Paul Biya) : arrêt bref, visite de l'Institut Mérieux.

1987 : Visite à Lyon du ministre de l'Industrie, des PTT et du Tourisme (Alain Madelin) : présentation d'un plan de relance industrielle.

Et pour poursuivre cette redécouverte de la ville à travers les siècles, rendez-vous sur le site des archives municipales.