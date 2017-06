Ça s'est passé à Lyon un 6 juin : la mort de Louis Lumière

De la Rebeyne, cette révolte populaire contre les officiers du roi et le Consulat en 1436, à la première Biennale internationale de la Danse à Lyon en 1984, Lyon Capitale se remémore les événements qui ont marqué les 30 mai lyonnais au fil des siècles.

840: Mort, à Saintes, d'Agobard, ancien archevêque de Lyon.

1272: Pierre de Tarentaise, dominicain, prieur provincial de France, est promu par le pape à l'archevêché de Lyon.

1436: "Rebeyne" ou révolte populaire contre les officiers du roi et le Consulat, à cause de la fiscalité.

1608: Passage à Lyon de l'anglais Thomas Coryat. Publie son voyage en 1611 à Londres.

Le 6 juin 1436, les Lyonnais s'insurgent contre la gabelle, une taxe qu'ils jugent trop élevée. C'est la Rebeyne.

1615: Consécration de la portion existante de l'Eglise des Chartreux.

1681: Mort de Pierre Garnier, doyen du collège des Médecins.

1788: Séance d'installation du Grand Bailliage de Lyon.

1794: Rapport de l'agent national Fontenelle, publiant les tarifs du Maximum.

1802: Pentecôte. Mgr de Mérinville, administrateur provisoire du diocèse, célèbre à St-Jean une messe et chante le Te Deum, pour la réintégration du culte catholique.

1822: Mort de Louis Antoine Mouterde, fabricant de boutons. Lyon. (Né à Lyon, le 15 septembre 1776).

1822: Acte de constitution de la "Caisse d'épargne et prévoyance" de Lyon.

1827: Passage à Lyon de la girafe donnée au roi Charles X par le pacha d'Egypte.

1840: Mort de Marcellin Joseph Benoît Champagnat, fondateur et premier supérieur des Frères maristes. St Martin en Coailleux (Loire), l'Hermitage. (Né à Marlhes, Loire, au Rosey, le 20 mai 1789).

1848: La lettre de démission de Pierre Lortet, représentant du Rhône, parvient au président de l'Assemblée constituante.

1848: Le Comité central se dissout.

1854: Acte constitutif de la "Société d'éclairage par le gaz de Vaise-Lyon", reçu Verne notaire à Lyon.

1861: Mort de Mgr Nicolas Augustin de la Croix d'Azolette, ancien archevêque d'Auch, retiré. Lyon (1er). (Né à Prospières, le 15 juillet 1779).

1864: Ouverture et inauguration solennelle de l'Asile St Léonard, à Couzon. Foyer pour adultes libérés de prison. Par le chanoine P. Villion.

1873: Mort de Jean-Baptiste Cony, sculpteur. Lyon, 5e. (Né à Panissières, Loire). Inhumé à St Genis Laval, allée de la Samaritaine. 49 ans.

1878: Adjudication des travaux de construction du groupe scolaire de la rue Jarente, n°19. Achèvement et ouverture en 1879. Architecte : Hirsch.

1891: Mort de Charles Alfred Millevoye, ancien premier président de la cour d'appel de Lyon. (Né à Abbeville, Somme, le 9 octobre 1813).

1892: Mort de Louis Henry Charles Robert Dieudonné M' Roé, ancien magistrat, homme de lettres. (Né à Lyon, le 9 novembre 1820).

1893: François Vibert acquiert le Pétrole Hahn inventé à Genève en 1885, par Hahn, pharmacien.

1899: Manifestations et contre manifestations contre et pour Loubet, les radicaux et "le Progrès", rue de la République et place Bellecour.

1912: Mort de Charles André, directeur de l'observatoire de St Genis Laval. St Genis Laval (Observatoire). (Né à Chauny, Aisne, le 14 mars 1842)

1934: Bénédiction de l'Eglise du Sacré-Coeur, inachevée. Ouverture au culte le lendemain.

1936: "Les Amis de Lyon" décernent leur grand prix littéraire à Tancrède de Visan (Vincent Biétrix du Villard).

1940: Mort de Désiré Walter, organiste. Villefranche. (Né à Mackwiller, Bas-Rhin, le 15 avril 1861). Inhumé à Villefranche.

1944: Visite à Lyon du Maréchal Pétain, pour voir les victimes des bombardements.

Co-inventeur du cinéma avec son frère, Auguste Lumière, Louis Lumière décède le 6 juin 1944 à Bandol, dans le Var

1946: Devant la Cour de Justice, procès de Marius Berliet et de ses fils Jean et Paul, pour intelligence avec l'ennemi. Peines de prison (2 et 5 ans et confiscation de biens).

1948: Mort de Louis Lumière, inventeur du cinéma, à Bandol (Var). (Né à Besançon, le 5 octobre 1864). Inhumé à la Guillotière.

1950: Inauguration du pont Kitchener-Marchand, sur la Saône.

1958: Concours international de musique tenu à Lyon pour le Bimillénaire.

1961: Elections cantonales. Indépendants : Bruyas, Laugier, Sanoner. Action sociale : Magnin. Sans ét. : Chaine, Pradel.

1972: Mort d'Antoine Bon, professeur à la Faculté des Lettres (Histoire Byzantin). St Sorlin-en-Bugey. Ain. (Né le 24 octobre 1901, à Lyon 4e).

1975: Inauguration et ouverture du parc de stationnement du Centre Commercial de la Part-Dieu.

1977: Tenue à Lyon des premières Rencontres Internationales de Théâtre pour la Jeunesse.

1977: Semaine publique d'action contre le travail "noir" non déclaré. 1900 contrôles, 150 infractions constatées.

1978: Première "Semaine d'animation artistique" organisée par la Mairie du 6e arrondissement, dans la cour de la Mairie.

1978: Première "Semaine Internationale de l'Aviation", à Lyon, par "Aviation-Jeunesse".

1978: Visite et séjour à Lyon de l'ambassadeur de Suisse (F. de Ziegler).

1978: A Saint-Louis du Missouri (Etats-Unis), signature du jumelage de cette Ville avec Lyon.

1984: Première Biennale internationale de la Danse, à Lyon.

1984: Ouverture d'un supermarché "Eclair" (chaîne "Cedis") sur le plateau de Saint-Rambert.

1985: Festival d'architecture (expositions, visites guidées), à l'occasion du Congrès national des architectes (5-8 juin).

1985: Inauguration, au centre hospitalier Lyon-Sud, d'une unité de soins pour détenus.

1985: Introduction, a la Bourse de Lyon, de la Société Touristique du Mont Blanc. (S.T.M.B. : téléphériques, tramway, etc.…).

1988: Elections législatives. Elus dans le Rhône : 9 URC (droite) 5 PS. A Lyon, 4 URC : B.Isaac, M. Noir, JM. Dubernard et R. Barre.

Les commentaires de nos lecteurs les plus avertis quant à l'histoire de Lyon sont évidemment les bienvenus. Et pour poursuivre cette redécouverte de la ville à travers les siècles, rendez-vous sur le site des archives municipales.