Ça s'est passé à Lyon un 4 novembre : grève des éboueurs lyonnais

De l’ouverture au culte de l’église de la Rédemption en 1877 à la grève de trois semaines des éboueurs en 1978, Lyon Capitale rappelle à ses lecteurs les événements historiques qui ont marqué les 4 novembre lyonnais au fil des siècles.

1689 : La mère de Riants de Villeroy, supérieure de la Visitation de l'Antiquaille, a, en songe, la révélation du tombeau de Saint Pothin.

1793 : Arrivée à Ville-Affranchie du représentant Collot-d'Herbois.

XIXe siècle : Ouverture de l'église de la Rédemption

1807 : Mort de Jean-Marie Antoine Servan, avocat général, membre de l'Académie, à St Rémy (Bouches-du-Rhône) (Né à Romans, Drôme, le 3 novembre 1737).

1825 : Mort de Jean Charles Elisabeth Goullard, ancien député aux Etats généraux et aux Cinq Cents, curé de Notre Dame-St Vincent. Lyon. (Né le 11 décembre 1744, à Lyon).

1833 : Ouverture d'une institution d'enseignement dans la maison Flageolet, près du Perron (Pierre Bénite) par les abbés Dauphin et Chaîne. S'installe dans le château du Perron, à Pâques 1834.

1855 : Mise en place à St Bonaventure, dans un riche reliquaire, du corps de St Donatien apporté d'une catacombe de Rome.

1858 : Mort de Joseph Gensoul, ancien chirurgien-major de l'Hôtel-Dieu. Lyon (2e). (Né à Lyon, Nord, le 8 janvier 1797). Inhumé à Loyasse.

1860 : Décès de Louis Antoine Joseph Froissard, photographe de la Ville, 22 rue Mercière. Lyon 2e. (Né à Lyon, 29 octobre 1815).

1868 : Mort du peintre Jean-Louis Lecuria. Oullins. (Né à Lyon, le 28 juin 1808). Inhumé à Oullins.

1871 : Mort du chanoine Nicolas des Garets, doyen du chapitre. (Né à St Julien sur Montmelas, le 6 février 1798).

1876 : Mort du peintre François Amédée Gabillot. Belley (Ain). (Né à Lyon, le 23 septembre 1818).

1877 : Bénédiction et ouverture au culte de l'église de la Rédemption.

1880 : Mort de Martial Etienne Mulsant, entomologiste, bibliothécaire de la Ville, membre de l'Académie. Lyon (1er). (Né à Mornant, le 2 mars 1797). Inhumé à St Jean la Bussière.

XXe siècle : Austen Chamberlain reçu docteur honoris cause à Lyon

1900 : Visite à Lyon du président de la République Emile Loubet. Inauguration de la statue de Sadi Carnot, place de la République. Fête du centenaire du Major Martin.

1911 : Inauguration du buste et monument de Coste-Labaume, dans le jardin du Séminaire.

1913 : Mort de Mathieu Jaboulay, chirurgien-major de l'Hôtel-Dieu, professeur à la Faculté, dans la catastrophe ferroviaire de Melun. (Né à St Genis Laval, le 3 juillet 1860). Inhumé à St Genis Laval.

1936 : Austen Chamberlain est reçu docteur honoris causa de l'Université de Lyon. Réception par la municipalité.

1959 : Mort du docteur Pierre d'Espiney, homéopathe. Lyon 2e. (Né à Aix-en-Provence, le 10 décembre 1869). Inhumé à Joncy (Saône-et-Loire).

1961 : Pose de la première pierre de la nouvelle Eglise St Michel (en place de la première détruite le 26.05.44).

1963 : Mort du romancier Max Compère, dit Max-André Dazergues.

1966 : Visite à Lyon du ministre de l'Equipement (E. Pisani) : projets d'urbanisme.

1974 : Ouverture de l'Ecole Nationale Supérieur des Bibliothèques.

1978 : Les ramasseurs de poubelles de la Communauté urbaine entrent en grève. Dure près de trois semaines.

1980 : Signature de l'accord de jumelage entre les villes de Lyon et de Beer-Sheva (Israël). A Lyon.

1982 : Inauguration officielle du Centre Social et Culturel de la Condition des Soies, dans le bâtiment restauré et réaménagé. Comité créé, directeur embauché, en juillet.