Ça s'est passé à Lyon un 4 mars : l'explosion d'un bateau sur le Rhône

Pour vous aider à faire oublier le mauvais temps à vos proches en leur racontant quelques anecdotes historiques, Lyon Capitale vous rappelle les faits qui ont marqué les 4 mars lyonnais au fil des siècles.

1306 - Le pape Clément V quitte Lyon, où il avait été intronisé le 14 novembre 1305 à la basilique Saint-Just, pour Cluny

1625 - Simon Maupin reçoit du Consulat une gratification pour l'exécution du plan de la ville.

1791 - La Société populaire des Amis de la Constitution des 31 sections de la ville de Lyon adopte son règlement.

XIXe siècle : gloire et déboires des bateaux rhodaniens

1806 - La réunion constitutive de la Société de pharmacie de Lyon se tient chez Caratery.

1827 - Vingt personnes meurent dans l'explosion du bateau à vapeur "Le Rhône", de Gaillard-Malézieu et Derrheims, sur le Rhône, en aval du pont de La Guillotière.

1855 - Traité entre la Ville et la Société de la rue Impériale, pour la création de la rue de la Bourse (portée sur le traité du 15 février 1854), de la rue Grenette, et la construction des massifs des Terreaux et du Parc.

1865 - Lyon, et surtout la Croix-Rousse, fête la nouvelle des décisions impériales du 20 février. Illuminations, maisons pavoisées, musique dans les rues.

1867 - Une petite flottille de bateaux mouches construits aux ateliers de la Buire sont envoyés à Paris pour assurer le service de bateaux omnibus sur la Seine pendant l'Exposition universelle. En tout 30 bateux seront envoyés à la capitale.

XXe siècle : culture et archéologie

1920 - Numéro un de l'hebdomadaire "Le cri de Lyon" dont le dernier numéro sera tiré le 15 décembre 1939. Le titre avait déjà été utilisé entre 1902 et 1910.

1922 - Inauguration du Luna-Park, place Jean Macé, qui disparaîtra trois ans plus tard.

1939 - Ouverture au public du théâtre romain de Fourvière

1947 - Fondation de la Fédération des Fouilles du Rhône

1985 - Festival international du Théâtre méditerranéen, qui tient lieu, cette année, de Festival international universitaire.

Les commentaires de nos lecteurs les plus avertis quant à l'histoire de Lyon sont évidemment les bienvenus. Et pour poursuivre cette redécouverte de la ville à travers les siècles, rendez-vous sur le site des archives municipales.