Ça s’est passé à Lyon un 30 juin : arrêt de la Manufacture des Tabacs

De la transformation du funiculaire de la place Croix Paquet en 1972 à l'arrêt de la fabrication à la Manufacture des Tabacs en 1987, Lyon Capitale se remémore les événements qui ont marqué les 30 juin lyonnais au fil des siècles.

© Tim Douet Manufacture des tabacs

1793 : Constitution d'une Commission Populaire républicaine et de Salut Public, dotée du pouvoir souverain dans Lyon. Désignée par les députés des cantons et sections élus les 24 et 25.

1819 : Arrêté préfectoral confiant à une commission de l'Académie "les recherches sur la statistique monumentale du département du Rhône". (Archéologie antique et médiévale).

1827 : Condamnation, par le Tribunal correctionnel, de Laurent Luckner, éditeur du Précurseur, à 3 mois de prison et 1.000 francs d'amende pour attaque contre "les droits que le Roi tient de sa naissance". Confirmé en appel le 11 août.

1845 : Ordonnance réorganisant le conseil d'administration des Hospices Civils de Lyon, désignant le maire comme président-né, et joignant l'Antiquaille aux Hospices.

1847 : Séance solennelle de prise de possession de l'aile méridionale du Palais de justice, par la Cour d'appel (siégeant dans le local de l'ancien Mont de Piété). Le Palais, par I. P. Baltard, est pratiquement achevé (5.287.499 francs).

1850 : Tenue du Concile provincial de Lyon, par le cardinal de Bonald. Se tient aux Chartreux.

1857 : Début des travaux de démolition pour la création de la rue de la Bourse, et pour celle de la rue Grenette.

1858 : Mort du chanoine Simon Cattel, ancien vicaire général de Lyon (1825-1840). (Né à Neuville sur Saône, le 4 octobre 1788).

1860 : Décret instituant des Magasins généraux à Vaise.

1871 : Le Conseil municipal vote le rétablissement de l'octroi. Est effectif le 3 juillet.

1874 : J. Fabisch est nommé directeur de l'École des beaux-arts.

1880 : Les Jésuites sont expulsés de leur maison de Fourvière, 8 place de Fourvière, par la force publique. Manifestation de sympathie.

1887 : Mise en service de l'école maternelle de la rue Gilibert, à Perrache. Architecte : A. Hirsch.

1901 : Meeting de la Ligue de la patrie française, au Casino, avec G. E. Cavaignac et G. Syveton. Contre manifestation socialiste, bagarres dans le centre de la ville jusqu'au soir.

1912 : Inauguration et première course à l'hippodrome du Loup pendu, à Rillieux.

1930 : Décret créant l'Institut de science financière et d'assurances de l'Université de Lyon.

1957 : Bénédiction de la nouvelle Eglise de l'Annonciation à Vaise.

1958 : Paul Goujon, journaliste, est nommé directeur du Syndicat d'Initiative, par le Conseil d'Administration, en place de Paul Gouttenoire, décédé.

1960 : Mort de Pierre-Louis-Frédéric Delore professeur à la Faculté de médecine. Lyon 2e. (Né à Lyon 3e, le 27 septembre 1896). Inhumé à Groslée (Ain).

1968 : Elections législatives. Elus : U.D.R : Caille, Guillermin, Charret, Joxe, Cousté, Danilo, Morison, Rivière, Ducray. P.C. : Houel.

1972 : En fin de journée, fermeture du funiculaire de la place Croix Paquet, pour transformation de la station, établissement d'un chemin de fer à crémaillère, et changement des voitures.

1972 : Fermeture des mines de pyrite dites de Sain-Bel (à Courzieu).

1985 : Le cinéma Royal ferme ses portes. (pl. Bellecour).

1987 : Introduction en Bourse de Lyon de la société Elastelle (tissus élastiques, le Puy).

1987 : Arrêt de la fabrication à la Manufacture des Tabacs de lyon. S'y installent des services administratifs.

