Ça s’est passé à Lyon un 30 janvier : visite à Lyon de Pierre Messmer

Lyon Capitale vous rappelle les faits historiques qui ont marqué les 30 janvier lyonnais au fil des siècles.

Creative Commons Alexmar983. Chambre de commerce et d'industrie de Lyon.

1682 : Ordonnance de l'archevêque Camille de Neufville, érigeant à Fourvière une confrérie de la Très Sainte Vierge, autorisée par bref pontifical du 15 octobre 1681, et confirmant la bénédiction du saint sacrement sur la ville, chaque samedi.

XIXe siècle : invention du bleu de Prusse

1810 : Jean-Michel Raymond dépose sur le bureau de l'Académie des échantillons de la teinture en bleu de Prusse qu'il a inventée.

1814 : Formation du Régiment du Rhône (1er bataillon).

1826 : Installation de Jean de Lacroix-Laval, maire de Lyon, par son prédécesseur le baron Rambaud.

1829 : Mort (à Aix-en-Provence) de Joseph Mollet, ancien oratorien, ancien professeur de mathématiques et d'astronomie à Lyon (né à Aix le 5 novembre 1755).

1831 : Ordonnance autorisant la concession à la société Mignot & Cie de la construction et de l'exploitation d'un pont fluvial à Givors.

1849 : Acte de fondation de l'Association fraternelle des travailleurs unis de la Croix-Rousse (coopérative de consommation).

1861 : Reprise des travaux d'extraction des roches de la Saône, au pont de Nemours.

1864 : Débâcle des glaces. Aucun dégât grâce aux travaux et précautions des Ponts et Chaussées et du Génie.

1882 : Crack de la banque L'Union Générale, qui ferme ses guichets.

XXe siècle : Pierre Messmer en visite à Lyon

1913 : À la faculté des lettres, inauguration d'un médaillon en bronze à l'effigie du philosophe Arthur Hannequin.

1936 : Décès de Marie-Louise Rochebillard, fondatrice du Syndicat des employés de commerce (née à Chanay, dans la Loire, le 4 juin 1860).

1956 : Dernier jour de fonctionnement des tramways électriques (sur la ligne 4).

1974 : Inauguration de l'école d'infirmières rue Professeur-Guignard (hôpital Saint-Joseph).

1974 : Visite à Lyon du Premier ministre, Pierre Messmer, avec les ministres de la Santé (Michel Poniatowski), de l'Industrie (Jean Charbonnel) et des Réformes administratives (Alain Peyrefitte) : définit le rôle de Lyon comme métropole régionale.

1974 : Au palais des Congrès, attentat à l'explosif dans la salle où doit parler le Premier ministre. Dégâts importants.

Les commentaires de nos lecteurs les plus avertis quant à l'histoire de Lyon sont évidemment les bienvenus. Et pour poursuivre cette redécouverte de la ville à travers les siècles, rendez-vous sur le site des archives municipales.