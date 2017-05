Ça s'est passé à Lyon un 3 mai : des assises nationales de l’Écologie

Des enrôlements volontaires pour les guerres de la Révolution en 1793 aux assises nationales de l’Écologie en 1980, Lyon Capitale vous propose de (re)découvrir les faits historiques qui ont marqué les 3 mai au fil des siècles à Lyon.

@GrandParcMiribelJonage Grand Parc Miribel Jonage

1793 : Arrêté des corps administratifs du Département ordonnant la levée, par enrôlements volontaires d'un corps de cinq mille hommes. Les enrôlements commencent le 6 mai.

1794 : Arrêté des représentants chargeant "Les véritables amis de Chalier" de prendre en charge et revivifier la Société populaire. Elle se réunit le 4 et refait son règlement.

1794 : Arrêté des représentants Reverchon et Dupuy, dissolvant la Commission révolutionnaire.

1795 : La Convention nomme le représentant Cadroy en mission à Lyon : rétablissement de l'ordre. Prend ses fonctions le 13 mai. Ne reste que 10 jours.

Au XIXe siècle, le téléphone entre Lyon et Marseille

1813 : Installation du comte André Suzanne d'Albon, maire de Lyon.

1822 : Réunion de fondation et d'organisation de l’œuvre de la Propagation de la foi, reprenant et structurant le système de quête pour les missions lancées par Pauline Jaricot.

1843 : Madame Garnier et quelques amies recueillent des femmes incurables, 12 rue Vide Bourse. Début de l'hospice du Calvaire. En 1845, il déménagera aux Bains Romains, rue des Farges.

1848 : Départ du maire Démophile Laforest, pour Paris, accompagné jusqu'à la Demi-Lune par le Conseil municipal, des officiers et des compagnies en armes de la Garde nationale. La veille, hommage de la Garde et sérénades des enfants des écoles. Confie à son frère Émile Laforest "les rênes de l'administration municipale".

1861 : Concours agricole régional, sur le cours Napoléon (= de Verdun).

1863 : Érection, par la Commission de Fourvière, d'un chemin de croix dans la grande allée de son clos (= passage du Rosaire).

1870 : Arrestation des principaux membres de la section lyonnaise de l'Internationale.

1878 : Acte constitutif de la "Société anonyme du journal le Lyon Républicain" ; reçu Julien , notaire à Lyon. P. et A. Fenouillat, J. et P. Beau, A. Ruby, etc.

1888 : Essai de communication téléphonique entre Lyon et Marseille. Bons résultats.

1889 : Inauguration de l’œuvre municipale "La Bouchée de pain", pour secours alimentaires immédiats. (149 grande rue de La Guillotière).

1889 : "Assemblée provinciale de Lyonnais, Forez et Beaujolais", à Lyon, à l'occasion du centenaire de 1789.

1892 : Élections municipales. 34 "républicains", 5 "républicains dissidents", 8 socialistes, 1 conservateur (Chavent).

1898 : Arrêté du maire créant la Commission municipale archéologique du Vieux Lyon. (Première réunion le 20 mai). En vertu de la délibération du Conseil du 20 mars. Inventorier les souvenirs du passé et veiller à leur sauvegarde.

1899 : Le poète Sully Prudhomme est reçu par la Société littéraire et assiste à la réunion.

Au XXe siècle, une ligne aérienne entre Lyon et Paris

1904 : Élections municipales.

1908 : Élections municipales.

1945 : La Cour de Justice de Lyon condamne Félix Garcin, directeur du Nouvelliste, à 10 ans de prison, et Hisard (?), chef des informations, à 3 ans.

1954 : À l'Hôtel de Ville, fête pour les cinquante ans de vie municipale d'Édouard Herriot, en présence du ministre de l'Intérieur (Martinaud-Deplat).

1956 : Ouverture de la ligne aérienne régulière Lyon-Paris, rétablie.

1959 : Congrès national de l'Association pour la défense de la mémoire du maréchal Pétain, salle Sainte-Hélène.

1963 : Mort de Jacques Tourret, ancien avocat, ancien secrétaire général des Semaines sociales.

1974 : Visite et réception d'une délégation du Conseil municipal de Francfort.

1980 : Tenue à Lyon des Assises nationales de l’Écologie. Pendant ces trois jours, émissions d'une radio-libre "Radio Lyon 80".

Les commentaires de nos lecteurs les plus avertis quant à l'histoire de Lyon sont évidemment les bienvenus. Et pour poursuivre cette redécouverte de la ville à travers les siècles, rendez-vous sur le site des archives municipales.