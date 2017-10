Ça s'est passé à Lyon un 29 octobre : le Rhône en crue

De la prise de Savigny par les Tard-venus en 1363 à l'observation du vol par Satellites en 1987, Lyon Capitale rappelle à ses lecteurs les événements historiques qui ont marqué les 29 octobre lyonnais au fil des siècles.

©Mathilde Régis Lyon, l’Hôtel-Dieu vu depuis les quais du Rhône.

1363 : De retour dans la région, les Tard-venus prennent Savigny.

1539 : Le Cardinal Hippolyte d'Este est promu en cour de Rome au siège de Lyon, en place de Jean de Lorraine, résignataire.

1778 : Alexis Grognard est nommé peintre ordinaire de la Ville. (Révoqué le 5 janvier suivant, à la demande de la Reine et du duc de Villeroy).

1792 : Décret de la Convention nommant Commissaire à Lyon Alquier, en place de La Croix.

Au XIXe siècle, une faculté de Droit à Lyon

1817 : Grève des ouvriers chapeliers, sur question de tarif. Dure jusqu'au 12 novembre. Obtiennent satisfaction.

1824 : A Cerdon (Ain), début de la vie commune de trois pères maristes (dont les frères Jean-Claude et Pierre Colin) / Cérémonie funèbre pour la mort du Roi, à St Jean. Oraison funèbre par l'abbé Bonnevie.

1826 : Ouverture à Lyon du grand jubilé faisant suite à celui de Rome (1825) / Tumulte au théâtre des Célestins. A l'occasion de l'ouverture du jubilé, plusieurs manifestants réclament qu'on joue Tartuffe. Plusieurs arrestations.

1840 : Crue du Rhône. Le 31, la digue des Charpennes est crevée, rive gauche recouverte (231 maisons détruites). 1er novembre, crue de la Saône, maximum le 3. Vaise et presqu'île sous l'eau jusqu'au 12. Fleuves rentrent dans leurs lits le 19. 259 maisons détruites à Vaise. Passerelle St Vincent et pont de Chazournes emportés le 3. Le 4, 2 travées du pont de La Mulatière et pont du Palais de justice. Saône : 8,80 mètres au pont La Feuillée et Rhône : 5,25 mètres au pont Morand.

1850 : Élections municipales à La Guillotière : 12 conseillers "rouges" sur 34. Le maire Decourbe, réélu, se démet.

1858 : Le Conseil municipal approuve le projet de fait avec la Banque générale suisse, pour l'ouverture de la future rue de l'Impératrice (= de l'Hôtel de Ville).

1871 : Inauguration du monument élevé à la mémoire du colonel Celler et des légionnaires du Rhône morts pour la France ; à Loyasse.

1875 : Décret instituant à Lyon une faculté de droit, et nommant doyen E. Caillenier, professeur à la faculté de droit de Grenoble.

1886 : Le Conseil municipal autorise l'établissement d'une voiture pour enfants sur la place Bellecour.

1893 : Inauguration du buste du capitaine Thiers, place Raspail (Sud).

1894 : Congrès national scientifique d'hygiène ouvrière, tenu à Lyon, à la Bourse du travail. (Le premier, tenu à Paris, 1892).

Au XXe siècle, un "marché de la musique" à Lyon

1904 : Exposition rétrospective des artistes lyonnais.

1933 : Première messe dans l’Église du Sacré Cœur, inachevée.

1940 : Premier numéro publié à Lyon de "L'Action française". Dernier : 24 août 1944.

1946 : Philippe Dreux, journaliste, Jacquet, milicien, Pètre et Aubert, membres du P.P.F., condamnés par la Cour de Justice, sont fusillés au champ de tir de la Doua.

1955 : Fêtes et cérémonies pour les cinquante ans de maire d’Édouard Herriot. Le 30, cérémonie principale en présence du Président du Conseil (Faure) et du ministre de l'intérieur (Bourgès-Maunoury).

1959 : Arrêté ministériel délimitant la Z.U.P. de Rillieux.

1966 : Semaine britannique à Lyon. Publicité commerciale et touristique.

1968 : Inauguration du Centre régional de documentation de propriété industrielle (française et étrangère). 43 rue Raulin.

1972 : Colloque sur "L'Art baroque et Lyon", à l'Université de Lyon II (Institut d'histoire de l'art).

1974 : Colloque organisé par l'association France-U.R.S.S. pour célébrer le cinquantenaire des relations diplomatiques franco-soviétiques.

1976 : Visite à Lyon du ministre de la Justice (O. Guichard).

1978 : Ouverture d'un vol quotidien Lyon-New-York, par la compagnie British-Airways.

1979 : Colloque national organisé à Lyon par l'Association France-URSS, pour le 50e anniversaires des relations franco-soviétiques. En présence de l'ambassadeur d'URSS (Tchervonenko).

1981 : Visite du ministre de la Fonction Publique (A. Le Pors) à Villeurbanne le 28 (pose de la première pierre de l'Institut Régional d'Administration), et à Givors le 29.

1982 : Premier salon "SECUREXPO" à Lyon. (Matériel de sécurité dans le travail).

1983 : Inauguration d'un "marché de la musique", place du Bourgneuf (5e et 9e arr.).

1985 : Inauguration du nouveau siège de l'Union régionale des Sociétés Coopératives Ouvrières de Production, à la Villette, en présence du Secrétaire d’État à l’Économie Sociale (J. Gatel).

1987 : Inauguration de l'Observatoire rhônalpin de télé-détection par l'Institut international de gestion et de génie. Observation du vol par satellites.