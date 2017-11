Ça s’est passé à Lyon un 25 novembre : le couvent des Célestins en feu

De la visite de Buffalo Bill à Lyon en 1889 à l'ouverture de la piscine Garibaldi en 1933, Lyon Capitale rappelle à ses lecteurs les évènements historiques qui ont marqué les 25 novembre lyonnais au fil des siècles.

1744 - Un incendie détruit la bibliothèque du couvent des Célestins.

1778 - Ouverture à Lyon du Couvent des trois provinces maçonniques françaises de "la Stricte Observance" (J.-B. Willermoz). Clôture le 10 décembre.

1782 - Constitution de la loge "Sincère amitié". Est installée le 19 janvier 1783, au bastion Saint-Clair.

1793 - Arrivée à Lyon de l'Armée Révolutionnaire, aux ordres de Ronsin et Parein.

XIXe siècle : Buffalo Bill de passage à Lyon

1869 - Inauguration du chemin de fer de Belleville à Beaujeu.

1878 - Arrêté préfectoral rétablissant trois départements districts dans les musées (Peinture et Sculpture, Épigraphie et numismatique, Archéologie), et remplaçant la Commission consultative des beaux-arts par un conseil d'administration des musées.

1889 - Le cirque de Buffalo Bill donne onze représentations au parc Bonneterre, à Villeurbanne. Succès monstre.

XXe siècle : ouverture de la piscine Garibaldi

1912 - Au cimetière de La Guillotière, inauguration du monument à Jules Brunard, fondateur du Denier des écoles.

1933 - Ouverture de la piscine Garibaldi.

1964 - Pose de la première pierre de l'hôpital des Charpennes.

Les commentaires de nos lecteurs les plus avertis quant à l'histoire de Lyon sont évidemment les bienvenus. Et pour poursuivre cette redécouverte de la ville à travers les siècles, rendez-vous sur le site des archives municipales.