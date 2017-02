Ça s'est passé à Lyon un 25 février : les insurrections des "Voraces"

De la charte fondatrice du couvent des Célestins en 1407 à la tenue d'une partie de la Foire de Lyon réservée exclusivement aux professionnels en 1985, Lyon Capitale vous rappelle les faits historiques qui ont marqué les 25 février lyonnais au fil des siècles.

1407 : Charte par laquelle Amédée VIII, comte de Savoie, fonde le couvent des Célestins de Lyon et leur cède le terrain nécessaire.

1627 : Traité entre le Consulat et le sculpteur Clément Gendu pour la maquette d'une statue qu'il désire élever à Louis XIII. Exécutée le 18 juillet.

1711 : Les glaces et la crue emportent le pont de l'Archevêché et le pont Saint-Vincent.

1745 : Édit ordonnant de poursuivre et punir les fauteurs de l'émeute des ouvriers en soie, d'août 1744.

1789 : Tenue des assemblées primaires du Tiers-Etat de Lyon.

1790 : Les députés de Lyon, Lyonnais, Forez et Beaujolais, constitués en comité, précisent les limites du département et le partagent en districts et cantons.

1793 : Décret de la Convention sur le retour de l'ordre à Lyon, désignant en outre trois commissaires.

1794 : Arrêté des représentants du peuple supprimant les comités révolutionnaires dans les communes de la campagne, et n'en laissant qu'un par canton.

1795 : Décret de la Convention instituant une École Centrale dans chaque circonscription de 300.000 habitants. Le 25 octobre, la proportion est réduite à une par département.

Au XIXe siècle, les patronages des ateliers de tissage saccagés

1831 : Un corps de réfugiés italiens partant libérer la Savoie est arrêté à Meximieux par la cavalerie.

1848 : Nouvelle de la chute du Roi et de la proclamation de la République. Clément Reyre premier adjoint, remplissant les fonctions de maire (après la mort de Terme), les délègue à titre provisoire à Démophile Laforest, conseiller municipal, qui les accepte. La République est proclamée dès la fin de l'après-midi.

1848 : Les ouvriers saccagent méthodiquement les pensionnats et patronages occupant des ateliers de tissage. Les "Voraces" occupent les forts.

1889 : Électrification de la ligne de tramway Perrache-Brotteaux (future ligne 7).

Au XXe siècle, le premier règlement général de la circulation

1946 : Arrêté du maire portant premier règlement général de la circulation.

1977 : Visite à Lyon de l'Ambassadeur d'Israël (M. Gazit).

1977 : À l'Auditorium Maurice Ravel, inauguration par le lord-maire de Birmingham, d'une exposition "Birmingham ville jumelle de Lyon". Dure jusqu'au 21 mars.

1982 : Tenue à Lyon du salon "TECH' EX", Salon international itinérant d'échanges de technologies.

1985 : Première Tenue du Salon "Pro-Contact". (Partie de la Foire réservée aux professionnels).

Les commentaires de nos lecteurs les plus avertis quant à l'histoire de Lyon sont évidemment les bienvenus. Et pour poursuivre cette redécouverte de la ville à travers les siècles, rendez-vous sur le site des archives municipales.