Ça s’est passé à Lyon un 24 octobre : inauguration piscine de Vaise

De la mort de la Mère Filloux, célèbre cuisinière, en 1925, à l’inauguration officielle de la gare de la Part-Dieu, en 1983, Lyon Capitale rappelle à ses lecteurs les événements historiques qui ont marqué les 23 octobre lyonnais au fil des siècles.

1081 : Lettre de Grégoire VII à Hugues, évêque de Die, lui enjoignant d'accepter l'archevêché de Lyon.

1729 : Mort de Camille de Barcos, secrétaire du Maréchal de Villeroy, "intendant du Gouvernement". Paris. (Né à Paris vers 1646).

1795 : Dernière séance du tribunal de District de Lyon (il est remplacé par le Tribunal civil)

1806 : Mort du père Pierre Lefebvre, oratorien, astronome, membre de l'Académie. Lyon. (Né à Paris, le ? 1726).

1833 : Des livrets de Caisse d'épargne sont, pour la première fois, délivrés à des élèves de l'instruction élémentaire. Par les soins de la loge "Parfait Silence".

1835 : L'abbé Joseph Rey achète, à Oullins, aux Grandes Terres, un domaine pour y établir une colonie agricole pour garçons abandonnés ou en perdition. Maison St Joseph.

1836 : Ordonnance royale autorisant la "Compagnie du gaz de Lyon".

1844 : Pose d'une statue de Sully, sur la maison Perret, quai d'Albret (= de Serbie), à l'angle de la rue Sully.

1871 : Ouverture, par les Jésuites, de l'externat St Joseph.

1875 : Mort de Jean Antoine, dit Henri, Rodet, directeur de l'École vétérinaire. Lyon. (Né à Mirmande, Drôme, le 2 octobre 1810).

1898 : Mort de Pierre Cécile Puvis de Chavannes, peintre. Paris, 89 avenue de Villiers. (Né à Lyon, le 14 décembre 1824). Inhumé à Neuilly.

1899 : Le Conseil municipal décide de reprendre le service des eaux en exploitation municipale directe à la date du 1er janvier 1900.

1904 : Exposition rétrospective des artistes lyonnais.

1911 : "Réunion pour l'étude de l'enfance anormale", à l'occasion du 12e congrès français de médecine.

1925 : Mort de la mère Filloux, célèbre cuisinière.

1936 : Consécration, par le cardinal Maurin, de la Cathédrale, après restauration du choeur, et du nouveau maître autel.

1937 : Inauguration d'un monument à Tony Garnier, à l'hôpital E. Herriot.

1943 : Inauguration du premier siège provincial de l'Association Ouvrière des Compagnons du Tour de France. Lyon, rue Nérard. Ouvert depuis plusieurs mois. Par Lucien Romier, ministre d'Etat.

1958 : Mort d'Henri Béraud, écrivain. St Clément-les-Baleines, Ile de Ré (Charente-Maritime). (Né à Lyon 2e, le 21 septembre 1885). Inhumé à St Clément-les-Baleines.

1959 : Inauguration de la mairie provisoire du 8e arrondissement, place du Bachut.

1964 : Mort de Félix-Brun, ancien conseiller général (1934), député (1936), conseiller municipal (1945). Paris. (Né à Salindres, Gard, le 18 décembre 1896).

1964 : Au Palais de la Mutualité, inauguration du buste d'Eugène André, oeuvre de Beloni. Le lendemain, inauguration de la copie, à la Clinique mutualiste.

1966 : Semaine britannique à Lyon. Publicité commerciale et touristique.

1969 : Inauguration de la piscine de Vaise.

1972 : Inauguration de quatre salles de cinéma installées à la place de l'ancien Pathé.

1974 : Entrée en vigueur de la 2e tranche du plan de circulation.

1978 : Visite à Lyon de l'ambassadeur d'Irlande (H. Mac Cann) : conférence de publicité économique.

1981 : Tenue à Lyon de "Europack", Salon européen de l'emballage. Le premier.

1983 : Cérémonie officielle d'inauguration de la gare de la Part-Dieu.

1984 : Tenue à Lyon du M.I.D.E.S.T. (Salon International de la Sous-traitance). Le président annonce que désormais, le salon se tiendra un an sur deux à Lyon.

1984 : A la Bourse de Lyon, pour la première fois, cotation de titres participatifs du Crédit lyonnais. Pour un montant de 2 milliards de francs.

1984 : Les supermarchés Mammouth mettent en vente des produits d'épicerie en vrac, et non plus emballés.

1984 : A Bron, au centre commercial "Art de vivre", ouverture d'un hyper-marché Casino.

1985 : Le tunnelier, qui creuse le premier tube du métro sous le Rhône, atteint la rive droite. Ligne D.

1987 : Le congrès bisannuel de l'AFIDES (association francophone internationale des directeurs d'établissements scolaires) se tient cette année à Lyon.