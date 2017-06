Ça s’est passé à Lyon un 24 juin : le président Carnot assassiné

Animer une conversation en terrasse ne tient parfois qu’à une ou deux anecdotes bien tournées. Pour aider ses lecteurs à briller en société, Lyon Capitale se remémore les événements historiques qui ont marqué les 24 juin lyonnais au fil des siècles.

DR Les funérailles du président Sadi Carnot, le 1er juillet 1894 à Paris

1546: Célébration du Jubilé séculaire à St Jean - la première connue - les 24 et 25 jui

1584: Le feu de la Saint-Jean, supprimé depuis 1562, est rétabli par le consulat.

1622: Première messe célébrée en l'Eglise de la Charité.

1753: Jean-Baptiste Willermoz fonde la loge maçonnique "La Parfaite Amitié".

1785: Séjour à Lyon de Lafayette. Réceptions triomphales.

1791: Le château de M. de Chaponay, à Morancé, est pillé et saccagé par les gardes nationales de Morancé, Lucenay et Chasselay.

XIXe siècle : le président Sadi Carnot assassiné par un anarchiste

1808 - Décret autorisant la création à Lyon et Rouen de comptoirs d'escompte de la Banque de France.

1832 - Ascension en montgolfière, de François Arban. Lyon.

1860 - Départ de Lyon d'un deuxième pèlerinage à Rome organisé par Armand Chaurand. Plus nombreux que le premier, groupe des personnes venues de régions diverses (et même de Belgique et d' Angleterre). Messe et audience du pape le 28 juin.

1878 - Secousse sismique dans la région lyonnaise.

1886 - Inauguration officielle du groupe scolaire de St Just, chemin des Grandes terres. Architecte : Colomb.

1894 - Le président Sadi Carnot est assassiné rue de la République par l'anarchiste italien Santo Caserio alors qu'il sort d'un banquet donné au palais du Commerce. Il meurt à la préfecture. Dans la nuit, la foule saccage les magasins tenus par des Italiens.

XXe siècle : une radio pirate écolo à Lyon

1952 - Inauguration par le ministre des Transports et du Tourisme (A. Morice) de la liaison ferroviaire Paris-Lyon complètement électrifiée.

1962 - Pose de la première pierre du collège Charles de Foucauld.

1973 - Inauguration, à Caluire, d'un monument à la mémoire de Jean Moulin. Oeuvre de G. Salendre. Mis en place le 17 mai.

1975 - Début des travaux de démolition des immeubles de la Grand' Côte. Achevés en août 1978.

1976 - Début d'émissions d'une "radio pirate" écologiste et anti nucléaire : "Radio active".

1983 - Prise du pouvoir effective de Robert Hersant sur le groupe de presse "Dauphiné-Libéré"