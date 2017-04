Ça s’est passé à Lyon un 21 avril : prémices du journal “Résistance”

De la nomination d’arbitres pour juger les différends liés aux foires en 1464 au 112e Congrès national des Sociétés savantes en 1987, Lyon Capitale vous propose de (re)découvrir les faits historiques qui ont marqué les 21 avril au fil des siècles à Lyon.

1464 : Déclaration du roi autorisant la nomination d'arbitres pour juger les différends nés en foires.

1627 : Pose de la première pierre de l'église des capucins du Petit-Forez.

1662 : Arrêt du conseil fixant la liste et les tarifs des péages sur le Rhône.

1735 : Testament d'Étienne Mazard, marchand chapelier, fondant une dot pour 33 filles pauvres de Lyon. Prend effet à sa mort, le 25 mai 1736.

1775 : Arrêt du conseil commettant le sieur de Fleurieu de la Tourette, en qualité d'inspecteur de la librairie à Lyon.

1782 : Installation de la loge "La Sincère Union", dans la maison Pilata, montée Saint-Barthélemy. Ses constitutions, datées du 5 juillet 1778, ont été octroyées le 27 février 1782.

1803 : Arrêté consulaire organisant le service de la Bourse de Lyon par des agents de change, des courtiers pour la soie et des courtiers pour les autres marchandises.

1838 : Traité entre la Ville de La Guillotière et la Compagnie Ferdinand Côte, pour l'éclairage au gaz dans les rues.

L’œuvre des fourneaux économiques est autorisée

1865 : Arrêté préfectoral autorisant l’œuvre des fourneaux économiques pour secourir les ouvriers sans travail (aliments cuits à bas prix).

1867 : La chapelle de l'Hôtel-Dieu, restaurée et décorée, est rouverte au culte.

1894 : Inauguration à l'Hôtel-Dieu d'un buste de Bénédict Teissier, œuvre de Chapu.

1912 : Inauguration du buste de Laurent Mourguet, place du Doyenné. Architecte : Charles Meysson. Sculpteurs : Fr. Girardet (buste), P. Aubert (stèle).

1919 : Congrès national de la ligue de représentation professionnelle et d'action régionaliste, au palais de la Mutualité. Président : Jean Hennessy, député de la Charente.

1941 : Sortie du journal clandestin Les Petites Ailes, d'Henri Frénay. Se dénommera en juillet Résistance (Zone Nord) et Vérités (Zone Sud).

1944 : A Dardilly, les Allemands fusillent six de leurs prisonniers.

1953 : Réunion constitutive de la Société d'histoire de Lyon-Rive gauche. Nomination du Bureau.

1963 : Pose de la première pierre de la synagogue de Villeurbanne.

Un cèdre de l’amitié avec le Liban au parc de la Tête-d’Or

1978 : "Journées libanaises". Le 23, plantation d'un "cèdre de l'amitié" au Parc de la Tête d'Or.

1978 : Au siège de l'Établissement public régional à Charbonnières, installation de l'association "Rhonalpénergie" (maîtrise de la consommation publique d'énergie).

1980 : À partir de ce jour, les véhicules sortant des usines RVI (ex-Berliet) portent la marque Renault (losange) et non plus la marque Berliet.

1986 : Séance inaugurale de la Bourse des lois et services de Lyon.

1987 : Tenue à Lyon du 112e Congrès national des Sociétés savantes.

Les commentaires de nos lecteurs les plus avertis quant à l'histoire de Lyon sont évidemment les bienvenus. Et pour poursuivre cette redécouverte de la ville à travers les siècles, rendez-vous sur le site des archives municipales.