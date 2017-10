Ça s’est passé à Lyon un 20 octobre : Inauguration du pont Gallieni

De la réunion constitutive de la section lyonnaise de la Ligue des droits de l'homme en 1989 à l’inauguration après rénovation du pont Gallieni en 1965, Lyon Capitale se remémore les événements historiques ayant marqué les 20 octobre lyonnais au fil des siècles.

©Wikipédia Pont Gallieni

20 octobre 1643 : Prix-fait pour la construction de la nef de l'église des Augustins réformés. Chaffière maître-maçon. (St Denis).

20 octobre 1675 : Mort de Germain Panthot, ancien peintre ordinaire de la Ville ; dans l'Hôtel de Ville (Baptisé à Lyon, St Paul, le 3 janvier 1602).

20 octobre 1676 : Mort de Françoise Stella, dessinatrice, graveuse.

20 octobre 1697 : Mise en service des premières lanternes publiques dans les rues de Lyon.

20 octobre 1805 : Ouverture de la Condition des soies, place St Pierre (1 place Meissonnier), et fermeture des conditions privées.

20 octobre 1813 : Mort de Benoît Sanlaville, ancien député du Rhône-et-Loire à la Législative. Beaujeu. (Né à Beaujeu, le 3 décembre 1741).

20 octobre 1814 : Nouvelle entrée de Monsieur, frère du Roi, comte d'Artois. Il quitte Lyon le 22 octobre.

20 octobre 1829 : Décision du Conseil royal de l'instruction publique, autorisant, près du Collège royal de Lyon, une école spéciale de commerce.

20 octobre 1836 : Première rentrée, au château d'Oullins, du collège des abbés Dauphin et Chaine, transféré du Perron.

20 octobre 1840 : Le docteur Jean-François Terme est nommé maire de Lyon en place de Prunelle.

20 octobre 1860 : Décret impérial supprimant "La Gazette de Lyon". Dernier numéro, le 22.

20 octobre 1882 : Mort de François Léon Terrier, peintre. Lyon. (Né à Miribel, Ain, le 12 juillet 1830).

20 octobre 1898 : Réunion constitutive de la section lyonnaise de la Ligue des droits de l'homme. Président fondateur : Jean Appleton.

20 octobre 1901 : Bénédiction de l'église St André, achevée.

20 octobre 1903 : Premier numéro de la "Revue musicale" de Lyon (Léon Vallas).

20 octobre 1910 : Mort de Jean-Baptiste Giraud, conservateur au musée des Beaux-Arts. Lyon. (Né à Lyon, le 16 septembre 1844).

20 octobre 1919 : Le général de Castelnau est à Lyon, où il préside l'assemblée de la Ligue des Familles nombreuses, au Grand Théâtre. Réception triomphale.

20 octobre 1946 : Inauguration d'une plaque à la mémoire d'Elie Rochette, mort en déportation, 79 avenue Jean Jaurès.

20 octobre 1947 : Elections municipales. 23 RPF, 16 radicaux, 13 communistes, 6 MRP, 0 SFIO.

20 octobre 1965 : Inauguration du pont Galliéni rénové.

20 octobre 1966 : Inauguration de la nouvelle mairie du 8e arr., place du Bachut (bâtiment définitif).

20 octobre 1970 : Mort du général d'aviation Frédéric Ruby, ancien conseiller municipal. (Né 22 décembre 1883). Inhumé à Loyasse, allée 1. 87 ans.

20 octobre 1971 : Inauguration de deux parcs à voitures, quai Romain-Rolland et quai Saint Antoine.

20 octobre 1972 : Visite à Lyon du ministre de l'Aménagement du Territoire (O. Guichard) : inauguration du siège régional de l'Union des Assurances de Paris (U.A.P.), à la Part-Dieu.

20 octobre 1977 : Ouverture de l'hôtel Frantel à la Part-Dieu (tour du Crédit lyonnais).

20 octobre 1977 : Inauguration de l'hôtel des Ventes de la rue des Tuiliers.

20 octobre 1978 : Constitution de l'Association des Conseillères municipales du Rhône.

20 octobre 1980 : Mort de Vincent Grob, directeur général de Renault-Véhicules-Industriel.

20 octobre 1984 : Inauguration officielle de la Maison du Judo.